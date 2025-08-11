Інтерфакс-Україна
Події
10:14 11.08.2025

Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом до його зустрічі з Путіним – ЗМІ

1 хв читати
Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом до його зустрічі з Путіним – ЗМІ

Лідери європейських країн прагнуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом напередодні його запланованої зустрічі на Алясці з Володимиром Путіним, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Лідери хочуть поговорити з ним до п'ятниці, коли Трамп і Путін мають зустрітися, сказали люди, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити приватні дискусії. Будь-яка розмова відбудеться після інтенсивних дипломатичних переговорів між офіційними особами США, України та Європи, які включали зустрічі у Великій Британії в суботу з віце-президентом Джей Ді Венсом і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що посли ЄС були проінформовані про переговори в неділю, а міністри закордонних справ країн-членів блоку мають зібратися віртуально в понеділок. Білий дім не відразу відповів на прохання прокоментувати потенційну зустріч.

Водночас, за повідомленням ЗМІ, зустріч Трампа й Путіна, скоріш за все, відбудеться у м. Анкоридж на Алясці.

Тут Секретна служба США, яка відповідає за охорону президента, орендувала шестикімнатний будинок напередодні саміта, пише The New York Times.

Ріелтор Ларрі Дісброу (Larry Disbrow) розповів, що до нього звернулися агенти служби з проханням оренди будинку, який має відповідати необхідним вимогам.

Час в Анкориджі - мінус 11 годин від часу в Києві.

Теги: #лідери_єс #путін #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:56 11.08.2025
Запрошення Зеленського на зустріч Трампа і Путіна було б найкращим рішенням - віцепрем'єр Польщі

Запрошення Зеленського на зустріч Трампа і Путіна було б найкращим рішенням - віцепрем'єр Польщі

10:44 10.08.2025
Глава Єврокомісії: Дипломатія в поєднанні з тиском на РФ – шлях до досягнення миру

Глава Єврокомісії: Дипломатія в поєднанні з тиском на РФ – шлях до досягнення миру

09:54 10.08.2025
Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку напередодні саміту на Алясці

Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку напередодні саміту на Алясці

09:28 10.08.2025
Трамп готовий до тристороннього саміту на Алясці, Білий дім наразі планує лише двосторонній - ЗМІ

Трамп готовий до тристороннього саміту на Алясці, Білий дім наразі планує лише двосторонній - ЗМІ

06:23 10.08.2025
Стармер і Макрон домовилися тісно взаємодіяти з Трампом при підготовці його зустрічі з Путіним

Стармер і Макрон домовилися тісно взаємодіяти з Трампом при підготовці його зустрічі з Путіним

22:24 09.08.2025
Путін хоче, що йому пробачили захоплення півдня України та повної території Луганщини та Донеччини - Зеленський

Путін хоче, що йому пробачили захоплення півдня України та повної території Луганщини та Донеччини - Зеленський

21:16 09.08.2025
Бернс: Мета зустрічі Трампа і Путіна на Алясці – притягнути диктатора до відповідальності перед світом

Бернс: Мета зустрічі Трампа і Путіна на Алясці – притягнути диктатора до відповідальності перед світом

15:47 09.08.2025
Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

09:27 09.08.2025
Губернатор Аляски: ми готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

Губернатор Аляски: ми готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

02:03 09.08.2025
Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Сенатор Грем заявив про обмін територіями між РФ та Україною в рамках угоди про припинення вогню

Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

ОСТАННЄ

Голова МЗС Чехії прибув до України та заявив про продовження підтримки українців

Правоохоронці викрили 27 чоловіків, які використовували фальшиві документи для уникнення мобілізації

Сенатор Грем заявив про обмін територіями між РФ та Україною в рамках угоди про припинення вогню

"Сільпо" відкриє перший супермаркет у Буковелі

АП ВАКС залишила без змін ухвалу про відмову у відстороненні Чернишова

Росіяни 26 раз обстріляли Донеччину, загинуло двоє людей, 11 поранені

Експрацівниця Пенсійного фонду Запоріжжя готувала ракетний удар ворога по промислових об'єктах міста

Росіяни окупували село Затишок в Покровському районі, просунулися на деяких ділянках фронту - DeepState

Міноборони Литви оголосило про військові навчання біля кордону з Білоруссю

Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА