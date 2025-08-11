Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом до його зустрічі з Путіним – ЗМІ

Лідери європейських країн прагнуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом напередодні його запланованої зустрічі на Алясці з Володимиром Путіним, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Лідери хочуть поговорити з ним до п'ятниці, коли Трамп і Путін мають зустрітися, сказали люди, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити приватні дискусії. Будь-яка розмова відбудеться після інтенсивних дипломатичних переговорів між офіційними особами США, України та Європи, які включали зустрічі у Великій Британії в суботу з віце-президентом Джей Ді Венсом і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що посли ЄС були проінформовані про переговори в неділю, а міністри закордонних справ країн-членів блоку мають зібратися віртуально в понеділок. Білий дім не відразу відповів на прохання прокоментувати потенційну зустріч.

Водночас, за повідомленням ЗМІ, зустріч Трампа й Путіна, скоріш за все, відбудеться у м. Анкоридж на Алясці.

Тут Секретна служба США, яка відповідає за охорону президента, орендувала шестикімнатний будинок напередодні саміта, пише The New York Times.

Ріелтор Ларрі Дісброу (Larry Disbrow) розповів, що до нього звернулися агенти служби з проханням оренди будинку, який має відповідати необхідним вимогам.

Час в Анкориджі - мінус 11 годин від часу в Києві.