20:36 10.08.2025

Мерц заявив, що умови миру між Україною й РФ не можуть стати винагородою для агресії

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що мир, який винагородить російську агресію є неприйнятним. Про це він написав на платформі X у неділю.

"Ми не можемо прийняти те, що європейська безпека продовжує перебувати під загрозою з боку Росії. Тому не може бути миру, який винагороджує агресивні дії Росії. Це наше послання як європейців, і я вдячний за тісний діалог з цього приводу зі США", - написав Мерц на X.

 

