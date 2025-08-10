Інтерфакс-Україна
Події
19:58 10.08.2025

Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

В результаті спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України у неділю, 10 серпня, було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".

Як повідомляють джерела в ГУР Міноборони, атаковане підприємство розташовано у російській республіці комі за понад дві тисячі кілометрів від кордону України. Уражений обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.

За інформацією тамтешніх телеграм-каналів, місцеві мешканці почули відразу кілька гучних вибухів в районі НПЗ, після чого туди поїхали пожежні автомобілі, "швидкі" та інші екстрені служби. Окремі місцеві публіки повідомили, що внаслідок вибухів щонайменше в одній цистерні на території НПЗ з’явилася пробоїна. Крім того, місцеві мешканці повідомляють про зникнення в місті електроенергії та мобільного інтернету.

 

Джерела в українській розвідці додають, що дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.

