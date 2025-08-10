Інтерфакс-Україна
Події
13:49 10.08.2025

В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, лише вночі на півночі та заході короткочасні дощі

В понеділок, 11 серпня, вночі у північних, місцями центральних та західних областях, вдень на Лівобережжі країни короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині вночі 18-23°, вдень 28-33°. На решті території вночі 12-17°, в центральних областях до 20°, вдень 23-28°. У більшості західних, північних та Вінницькій областях 20-25°.

В Києві вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 11 серпня в Києві була зафіксована в 1992 і 2015 роках і склала 34,7°, найнижча вночі – 8,4° в 1919 та 1956 роках.

У вівторок, 12 серпня, в Україні без опадів, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°. На півдні країни вночі 15-20°, вдень 26-31°. В Карпатах вночі 4-9°, вдень 19-24°.

В Києві без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

