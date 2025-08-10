Росіяни за добу 28 разів обстріляли Донеччину, загинули двоє людей
Російські окупанти за минулу добу 28 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 9 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дружківці і Середньому. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.
Так, в результаті обстрілів Краматорського району у Лимані пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок, у Середньому загинула людина. У Микільському Святогірської громади пошкоджено 2 ангари і 5 тракторів. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 приватних будинків.
У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, 2 господарчі споруди, крамницю, адмінбудівлю, 2 лінії електропередач і 5 газогонів. У Марковому поранено людину, пошкоджено будинок.
У Шаховому Покровського району зруйновано 31 приватний будинок. У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 3 будинки.
З лінії фронту евакуйовано 1011 людей, у тому числі 53 дитини.