Росіяни за добу 28 разів обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за минулу добу 28 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 9 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дружківці і Середньому. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, в результаті обстрілів Краматорського району у Лимані пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок, у Середньому загинула людина. У Микільському Святогірської громади пошкоджено 2 ангари і 5 тракторів. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 приватних будинків.

У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, 2 господарчі споруди, крамницю, адмінбудівлю, 2 лінії електропередач і 5 газогонів. У Марковому поранено людину, пошкоджено будинок.

У Шаховому Покровського району зруйновано 31 приватний будинок. У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 3 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 1011 людей, у тому числі 53 дитини.