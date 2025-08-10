Інтерфакс-Україна
Події
12:36 10.08.2025

Заява Фіцо про "використання Заходом України для ослаблення Росії" показує, що він так і не усвідомив причин російського вторгнення – МЗС

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, зазначивши, що після понад трьох років повномасштабної російської збройної агресії проти України він так і не усвідомив справжніх причин цього злочинного вторгнення, а також небезпеки, яку несе загравання з Росією.

"Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи", - наголошується в коментарі МЗС.

Міністерство застерегло Фіцо від "використання недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви".

"Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу", - підкреслюється в коментарі.

В МЗС зазначили, що Україна високо цінує всебічну підтримку з боку міжнародних партнерів, які послідовно захищають принципи територіальної цілісності суверенних держав, верховенства міжнародного права та збереження глобального порядку.

"На цьому тлі заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які протягом усього цього часу демонструє словацький народ по відношенню до України. Тому своїми заявами пан Фіцо ображає і власний народ", - підкреслили в міністерстві.

Раніше Фіцо заявив, що "Захід використовував Україну в спробі послабити Росію, що не вдалося і за що Україні доведеться дорого заплатити".

"Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, б'ються слони чи займаються сексом, трава завжди страждає. Як би не закінчилися переговори слонів 15 серпня, постраждає трава - у цьому випадку Україна. Українські політичні лідери якоюсь мірою відповідальні за такий стан справ, оскільки піддалися на вмовляння Заходу і повністю підтримали провальну західну стратегію нашкодити Росії за допомогою всілякої підтримки України у військовому конфлікті. Водночас широко відомо, що війна могла закінчитися у квітні 2022 року, через два місяці після її початку", - заявив Фіцо.

Теги: #фіцо #мзс_україни

