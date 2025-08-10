Трамп готовий до тристороннього саміту на Алясці, Білий дім наразі планує лише двосторонній - ЗМІ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп готовий до тристороннього саміту на Алясці з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, втім, Білий дім наразі планує лише двосторонній формат, повідомляє агентство Reuters.

Агентство зазначає, що президент США відкритий для тристороннього саміту з Путіним та Зеленським, але наразі Білий дім планує двосторонню зустріч на прохання Путіна, повідомив представник Білого дому.

Зазначається, що з російськими та українськими чиновниками не вдалося одразу зв'язатися для коментарів щодо перспектив тристоронньої зустрічі.

Так, Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці в п'ятницю, заявивши, що сторони, включаючи Зеленського, близькі до угоди, яка могла б вирішити трирічний конфлікт.

Між тим, деталі потенційної угоди не були оголошені, але Трамп заявив, що вона включатиме "деякий обмін територіями на благо обох сторін". Це може вимагати від України відмови від значної частини своєї території, що, на думку Зеленського та його європейських союзників, лише заохочуватиме російську агресію.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про результати перемовин у Великій Британії в суботу з європейськими радниками з національної безпеки, британським главою МЗС та віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Лідери країн Європейського Союзу та глава Єврокомісії закликали президента США Дональда Трампа захищати життєво важливі інтереси України та Європи на переговорах з Володимиром Путіним.

Раніше NBC з посиланням на високопоставленого чиновника США та три поінформовані джерела повідомляло, що Білий дім розглядав можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на Аляску, де президент Дональд Трамп має зустрітися з Володимиром Путіним.

Трамп оголосив, що 15 серпня зустрінеться з Путіним на Алясці, намагаючись забезпечити припинення вогню в Україні. Спочатку Білий дім поставив умовою зустрічі Путіна з Зеленським для проведення зустрічі Трампа та президента Росії зустріч Путіна з Зеленським, але пізніше Трамп заявив, що це не було попередньою умовою.