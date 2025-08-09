Єрмак про перемовини у Британії: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про результати перемовин у Великій Британії в суботу з європейськими радниками з національної безпеки, британським главою МЗС та віце-президентом США Джей Ді Венсом.

"Разом з (секретарем РНБО – ІФ-У) Рустемом Умєровим ми провели важливі зустрічі з європейськими радниками з питань безпеки, міністром закордонних справ Великої Британії та віце-президентом Сполучених Штатів. Я вдячний кожному з них за їхній надзвичайно конструктивний підхід", - написав він в соцмережі Х.

Єрмак наголосив, що позиції України були чіткими: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, з повною повагою до українського суверенітету та без визнання окупації.

Він підкреслив, що припинення вогню необхідне, але лінія фронту - це не кордон.

"Наші партнери підтримують нас не лише на словах - допомога продовжуватиметься у військовій, фінансовій та санкційній сферах, доки не припиниться агресія", - додав Єрмак.

Також він подякував особливо віце-президенту США Венсу за участь у спільних обговореннях, за повагу до всіх точок зору та за його зусилля, спрямовані на встановлення надійного миру.

Джерело: https://x.com/AndriyYermak/status/1954264244402139479