10 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1264 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1264 RUSSIAN AGRESSION

10 серпня в Україні відзначають День працівників ветеринарної медицини, День будівельника.

Також сьогодні Всесвітній день лева, Міжнародний день влогінга, Міжнародний день біодизелю, День оновлення біографії, День дині.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лаврентія, архідиякона.

День працівників ветеринарної медицини

Відзначається щорічно в другу неділю серпня відповідно до Указу Президента України від 01.11.2001 р. № 1035/2001.

Ветеринарія – доволі давня галузь. Відтоді, як людина приручила тварину, з’явилась потреба в її лікуванні. Перша ветеринарна школа з’явилася у Франції в XVIII сторіччі за особистою ініціативою короля Людовика XV.

У сучасному житті без фахівців-ветеринарів ми не зможемо вживати в їжу якісні здорові продукти тваринництва, а домашні вихованці не зможуть приносити радість своїм власникам. За статистикою, на столі ветеринара найчастіше опиняються саме чотириногі компаньйони – собаки.

День будівельника

Відзначається щорічно в другу неділю серпня відповідно до Указу Президента України від 22.07.1993 р. № 273/93.

Щороку друга неділя серпня в Україні ознаменована святкуванням Дня будівельника – професійного свята працівників будівельної промисловості (інженери, виконроби, ремонтні спеціалісти, робітники ЖКГ та інші). Ініціатором святкування цього дня став Нікіта Хрущов у 1956 році. Дату продовжили святкувати в Україні згідно з відповідним указом президента від 22 липня 1993 року.

Всесвітній день лева

Заснований у 2013 році організацією Big Cat Rescue, яка опікується захистом великих кішок від жорстокого поводження та зникнення. Мета цього дня – привернути увагу до проблем, із якими стикаються леви в дикій природі, та підвищити обізнаність про необхідність їхнього захисту. За останні десятиліття популяція левів значно скоротилася через втрату середовища існування, браконьєрство та конфлікти з людьми.

Міжнародний день влогінга

Влогінг (відеоблогінг) — це створення та публікація відео, які зазвичай розповідають про повсякденне життя, подорожі, хобі або інші цікаві теми. Влогери часто діляться своїми думками, досвідом та порадами з аудиторією, створюючи таким чином особливий зв’язок зі своїми глядачами.

Міжнародний день біодизелю

Започатковане для привернення уваги до поновлюваних джерел енергії, зокрема біодизелю, який є екологічно чистим паливом. Біодизель виробляється з рослинних олій або тваринних жирів і має значно менший вплив на довкілля порівняно з традиційним дизельним паливом. Він швидко розкладається в природі, зменшує викиди окису вуглецю та сажі. Цей день також відзначає запуск першого дизельного двигуна, який працював на арахісовій олії, що відбувся 10 серпня 1893 року.

День оновлення біографії

Це свято було створене для того, щоб нагадати людям про важливість оновлення своєї біографії та особистої інформації на різних платформах.

День дині

День дині (Melon Day) відзначається у другу неділю серпня, це літнє свято присвячене смачним і культурно значущим туркменським баштанним культурам, що пропонує чудову нагоду оцінити ці соковиті фрукти та їхню цінність, цей день зазначає сільськогосподарську гордість і культурні традиції Туркменістану.

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Абая (Ібрагіма) Кунанбаєва (1845-1904), казахського поета-просвітителя, прозаїка, композитора, громадського діяча, основоположника нової писемної казахської літератури;

150 років від дня народження Олександра Михайловича Коваленка (1875-1963), українського вченого, письменника, дипломата, громадсько-політичного діяча, педагога, одного з засновників Революційної української партії (1900). Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, за ЕІУ, енциклопедичним словником-довідником "Україна в міжнародних відносинах" (вип. 5, Київ, 2014); за іншими даними народився 24.07.1875 р., 27.07(08.08).1875 р.;

135 років від дня народження Макара Олександровича Кушніра (1890-1951), українського журналіста, громадсько-політичного діяча, одного з засновників ОУН (Бельгія);

90 років від дня народження Гії Олександровича Канчелі (1935-2019), грузинського композитора, педагога.

Ще в цей день:

1519 - Фернан Магеллан розпочинає своє перше навколосвітнє плавання;

1664 - Османська імперія та Священна Римська імперія складають Вашварський мир;

1678 - Франція та Нідерланди підписують Німвегенські мирні договори;

1793 - Лувр відкривається для публіки;

1821 - Міссурі стає 24-м штатом США;

1846 - На гроші, заповідані англійським хіміком і мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкривають першу науково-дослідну установу США — Смітсонівський інститут;

1876 - В Онтаріо (Канада) роблять перший у світі міжміський телефонний дзвінок;

1945 - Японія оголошує про свою капітуляцію;

1966 - У США зупиняють випуск банкноти 2 долари;

1995 - Українка Інесса Кравець встановлює в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см;

2012 - Набуває чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.

Церковне свято:

День пам’яті святого мученика Лаврентія

Він був архідияконом Римської Церкви у III столітті. Він народився 31 грудня 225 року в Тарраконській Іспанії (сучасна Уеска) і загинув мученицькою смертю 10 серпня 258 року в Римі.

Лаврентій був одним із семи дияконів, які допомагали Папі Сиксту II. Під час гонінь на християн, організованих імператором Валеріаном, Лаврентій був заарештований. Перед своєю смертю він роздав церковне майно бідним, що викликало гнів римського префекта. Лаврентія піддали жорстоким тортурам, і він помер, залишаючись вірним своїй вірі.

Іменини: Афанасій, В’ячеслав, Роман.