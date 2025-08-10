Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою - ЗМІ

Україна та Європа висунули альтернативну пропозицію у відповідь на план Володимира Путіна щодо припинення вогню, який полягав у здачі українських територій під контроль РФ, повідомляє видання The Wall Street Journal.

"Європейські держави та Україна відповіли на план Володимира Путіна щодо припинення вогню зустрічною пропозицією, яка, за їхніми словами, має слугувати основою для того, щоб майбутні переговори між президентом Трампом та російським лідером могли набрати обертів, повідомляють європейські чиновники, знайомі з переговорами", - ідеться в статті.

WSJ зазначає, що європейська сторона відхилила російську пропозицію обміняти утримувані Україною частини Донецької області на припинення вогню.

Європейські уряди, включаючи уряди Британії, Німеччини та Франції, а також України, вирішили відповісти на мирну пропозицію, яка з'явилася після зустрічі Путіна та спеціального посланника США Стіва Віткоффа в Кремлі цього тижня.

Після цих переговорів президент США Дональд Трамп пропустив встановлений ним самим термін для введення жорстких вторинних санкцій проти Росії і погодився на зустріч з Путіним на Алясці 15 серпня.

Мета Європи полягає в тому, щоб разом з Україною встановити спільну червону лінію, яка, на думку європейських чиновників, повинна застосовуватися до будь-яких потенційних переговорів з Росією.

"Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку. Європейці також обов'язково будуть частиною рішення, оскільки це стосується їхньої безпеки", - написав президент Франції Еммануель Макрон.

Європейська пропозиція включає вимогу про припинення вогню перед будь-якими іншими кроками. Вона також передбачає, що обмін територіями може відбуватися тільки на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивести свої з інших.

Важливо також і те, що європейський план, який був представлений віце-президенту Джей Ді Венсу, держсекретареві Марко Рубіо, посланцю Трампа в Україні Кіту Келлогу та Стівену Віткоффу, також передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва повинні бути підкріплені залізними гарантіями безпеки, включаючи потенційне членство України в НАТО.

Європейський план був розроблений і представлений американській стороні головними помічниками європейських лідерів. Венс був присутній на зустрічі, тоді як більшість інших американських чиновників брали участь у ній за допомогою відеозв'язку.

За словами кількох чиновників, ознайомлених з пропозицією, яку Віткофф привіз із Москви, Путін заявив, що погодиться на припинення вогню в обмін на те, що Україна передасть приблизно третину Донецької області, яку Київ все ще контролює. Лінія фронту ж, на вимогу Путіна, має бути заморожена в інших районах, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях, які Росія наразі вважає своїми.

Разом з тим, за словами європейських чиновників, які були проінформовані про зустріч з Віткоффом у середу, зазначили, що Путін не повторив свою початкову, більш жорстку позицію, що Україна повинна бути демілітаризована, а її уряд замінений, і що всі Херсонська та Запорізька області, столиці яких контролюються Україною, повинні бути передані Росії.

Деякі європейські чиновники також заявили, що якщо Україна передасть всю Донецьку область, Росія повинна буде вивести свої війська з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей на півдні.

Цей несподіваний план шокував президента України Володимира Зеленського, якого не запросили на зустріч в Алясці, та європейських лідерів. Після суботньої розмови з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером він назвав цей план "планом звести все до обговорення неможливого" і заявив, що Україна нікому не віддасть свою землю.

Будь-яка угода, досягнута Трампом і Путіним в Алясці, не матиме великої цінності без участі європейських лідерів, заявив інший високопоставлений європейський чиновник.

Водночас анонімний високопоставлений помічник європейського лідера сказав, що "прикро", що Путін зумів уникнути запланованих Трампом каральних заходів, які б серйозно зашкодили військовій економіці Росії й в кінцевому підсумку зменшили її здатність до ескалації вторгнення в Україну.

Водночас Путін продемонстрував, наскільки він вразливий до тиску з боку США, і Трамп повинен скористатися своїм впливом.

Під час зустрічі з Венсом європейські чиновники ще раз наголосили, що майбутнє України не може обговорюватися без України. Незалежно від того, що відбуватиметься у Вашингтоні, Європа продовжуватиме надавати Україні зброю та кошти, резюмував один із високопоставлених європейських чиновників.

Як повідомляє видання The Economist, Путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні зустрічі з Трампом.

Джерела повідомляють, що можливий і радикальніший прорив, коли буде досягнуто ширший спектр угод, що визначають, яким зрештою може бути заморожування конфлікту

Однак, як зауважує видання, позиції України, Росії та США, як і раніше, значно різняться, а також існують сумніви щодо справжніх намірів Путіна. Поки що його бомбардування тривають, резюмує видання.

