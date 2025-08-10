Інтерфакс-Україна
Події
04:10 10.08.2025

Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою - ЗМІ

4 хв читати

Україна та Європа висунули альтернативну пропозицію у відповідь на план Володимира Путіна щодо припинення вогню, який полягав у здачі українських територій під контроль РФ, повідомляє видання The Wall Street Journal.

"Європейські держави та Україна відповіли на план Володимира Путіна щодо припинення вогню зустрічною пропозицією, яка, за їхніми словами, має слугувати основою для того, щоб майбутні переговори між президентом Трампом та російським лідером могли набрати обертів, повідомляють європейські чиновники, знайомі з переговорами", - ідеться в статті.

WSJ зазначає, що європейська сторона відхилила російську пропозицію обміняти утримувані Україною частини Донецької області на припинення вогню.

Європейські уряди, включаючи уряди Британії, Німеччини та Франції, а також України, вирішили відповісти на мирну пропозицію, яка з'явилася після зустрічі Путіна та спеціального посланника США Стіва Віткоффа в Кремлі цього тижня.

Після цих переговорів президент США Дональд Трамп пропустив встановлений ним самим термін для введення жорстких вторинних санкцій проти Росії і погодився на зустріч з Путіним на Алясці 15 серпня.

Мета Європи полягає в тому, щоб разом з Україною встановити спільну червону лінію, яка, на думку європейських чиновників, повинна застосовуватися до будь-яких потенційних переговорів з Росією.

"Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку. Європейці також обов'язково будуть частиною рішення, оскільки це стосується їхньої безпеки", - написав президент Франції Еммануель Макрон.

Європейська пропозиція включає вимогу про припинення вогню перед будь-якими іншими кроками. Вона також передбачає, що обмін територіями може відбуватися тільки на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивести свої з інших.

Важливо також і те, що європейський план, який був представлений віце-президенту Джей Ді Венсу, держсекретареві Марко Рубіо, посланцю Трампа в Україні Кіту Келлогу та Стівену Віткоффу, також передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва повинні бути підкріплені залізними гарантіями безпеки, включаючи потенційне членство України в НАТО.

Європейський план був розроблений і представлений американській стороні головними помічниками європейських лідерів. Венс був присутній на зустрічі, тоді як більшість інших американських чиновників брали участь у ній за допомогою відеозв'язку.

За словами кількох чиновників, ознайомлених з пропозицією, яку Віткофф привіз із Москви, Путін заявив, що погодиться на припинення вогню в обмін на те, що Україна передасть приблизно третину Донецької області, яку Київ все ще контролює. Лінія фронту ж, на вимогу Путіна, має бути заморожена в інших районах, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях, які Росія наразі вважає своїми.

Разом з тим, за словами європейських чиновників, які були проінформовані про зустріч з Віткоффом у середу, зазначили, що Путін не повторив свою початкову, більш жорстку позицію, що Україна повинна бути демілітаризована, а її уряд замінений, і що всі Херсонська та Запорізька області, столиці яких контролюються Україною, повинні бути передані Росії.

Деякі європейські чиновники також заявили, що якщо Україна передасть всю Донецьку область, Росія повинна буде вивести свої війська з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей на півдні.

Цей несподіваний план шокував президента України Володимира Зеленського, якого не запросили на зустріч в Алясці, та європейських лідерів. Після суботньої розмови з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером він назвав цей план "планом звести все до обговорення неможливого" і заявив, що Україна нікому не віддасть свою землю.

Будь-яка угода, досягнута Трампом і Путіним в Алясці, не матиме великої цінності без участі європейських лідерів, заявив інший високопоставлений європейський чиновник.

Водночас анонімний високопоставлений помічник європейського лідера сказав, що "прикро", що Путін зумів уникнути запланованих Трампом каральних заходів, які б серйозно зашкодили військовій економіці Росії й в кінцевому підсумку зменшили її здатність до ескалації вторгнення в Україну.

Водночас Путін продемонстрував, наскільки він вразливий до тиску з боку США, і Трамп повинен скористатися своїм впливом.

Під час зустрічі з Венсом європейські чиновники ще раз наголосили, що майбутнє України не може обговорюватися без України. Незалежно від того, що відбуватиметься у Вашингтоні, Європа продовжуватиме надавати Україні зброю та кошти, резюмував один із високопоставлених європейських чиновників.

Як повідомляє видання The Economist, Путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні зустрічі з Трампом.

Джерела повідомляють, що можливий і радикальніший прорив, коли буде досягнуто ширший спектр угод, що визначають, яким зрештою може бути заморожування конфлікту

Однак, як зауважує видання, позиції України, Росії та США, як і раніше, значно різняться, а також існують сумніви щодо справжніх намірів Путіна. Поки що його бомбардування тривають, резюмує видання.

Джерело: https://www.wsj.com/world/ukraine-and-europe-counter-putins-cease-fire-proposal-6a16133c

https://www.economist.com/europe/2025/08/09/instead-of-sanctions-donald-trump-announces-a-summit-with-russia

Теги: #вогню #припинення #європа #пропозиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:29 10.08.2025
Молдова, Іспанія і Данія підтримують Україну у прагненні до миру

Молдова, Іспанія і Данія підтримують Україну у прагненні до миру

01:32 10.08.2025
Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою

Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою

15:47 09.08.2025
Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

01:47 09.08.2025
Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

17:45 08.08.2025
США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ

США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ

10:03 08.08.2025
Попит на первинне житло в Україні за підсумками І пів.-2025 на 50-60% нижчий за пропозицію

Попит на первинне житло в Україні за підсумками І пів.-2025 на 50-60% нижчий за пропозицію

20:13 07.08.2025
Всі рішення про закінчення війни в Україні стосуються всієї Європи і Європа має впливати на процеси

Всі рішення про закінчення війни в Україні стосуються всієї Європи і Європа має впливати на процеси

14:49 07.08.2025
Пропозиція Віткоффа Путіну включає перемир’я замість миру і де-факто визнання окупованих територій російськими – ЗМІ

Пропозиція Віткоффа Путіну включає перемир’я замість миру і де-факто визнання окупованих територій російськими – ЗМІ

20:21 06.08.2025
Трамп: Усі погоджуються, що війна в Україні має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні

Трамп: Усі погоджуються, що війна в Україні має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні

20:50 05.08.2025
Росія може розглянути припинення авіаударів по Україні в обмін на зняття вторинних санкцій

Росія може розглянути припинення авіаударів по Україні в обмін на зняття вторинних санкцій

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою

Зеленський про перемовини в Британії: наші аргументи чують, небезпеки враховують

Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

ОСТАННЄ

Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

Білий дім розглядає можливість запрошення Зеленського на Аляску - ЗМІ

Перемовини в Британії стали важливим кроком вперед - Стубб

Трамп висунув представника Держдепу Теммі Брюс на посаду зампостпреда США при ООН

Єрмак про перемовини у Британії: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів

Зеленський про перемовини в Британії: наші аргументи чують, небезпеки враховують

Британія та Швеція підтримують Україну та зусилля, спрямовані на припинення війни РФ

Окупанти атакують Дніпропетровщину дронами і артилерією, двоє постраждалих

РФ дроном вдарила по автобусу в Херсоні, дві жертви та 16 поранених - Прокудін

Франція, Британія та Німеччина віддані підтримці України - Макрон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА