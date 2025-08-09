Інтерфакс-Україна
21:53 09.08.2025

Британія та Швеція підтримують Україну та зусилля, спрямовані на припинення війни РФ

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі в суботу провів зустріч з представниками України, США та європейськими радниками з національної безпеки щодо наступних кроків для миру.

"Сьогодні я провів зустріч з Андрієм Єрмаком, Рустемом Умєровим, Джей Ді Венсом та європейськими радниками з національної безпеки в Чівнінг-Хаусі, щоб обговорити наступні кроки для миру в Україні", - написав він в соцмережі Х в суботу.

За його словами, підтримка України з боку Британії залишається непохитною, оскільки сторони продовжують працювати над досягненням справедливого та міцного миру.

У свою чергу, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що справедливий і тривалий мир має бути укладено за участю України за столом переговорів.

"Я тісно контактую зі своїми колегами по коаліції за Україну. Швеція рішуче підтримує зусилля, спрямовані на припинення агресивної війни Росії", - написав Крістерссон в соцмережі Х.

За його словами, це "очевидно". Крістерссон зазначив, що жодного справжнього миру не буде без поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

 

 

Теги: #україна #підтримка #швеція #британія

