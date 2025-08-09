Франція, Британія та Німеччина віддані підтримці України - Макрон

Президент Еммануель Макрон заявив, що за результатами розмови з українським лідером Володимиром Зеленським та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем Велика Британія, Франція та Німеччина залишаються відданими підтримці України.

"Я щойно знову розмовляв з президентом Зеленським, а також з канцлером Мерцем та прем'єр-міністром Стармером. Ми залишаємося відданими підтримці України, працюючи в дусі єдності та розвиваючи роботу, проведену в рамках Коаліції охочих", - написав він в соцмережі Х.

Макрон підкреслив, що майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку.

За словами французького лідера, європейці також обов'язково будуть частиною рішення, оскільки від цього залежить їхня безпека.

"Я продовжуватиму тісну координацію з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами", - обіцяє Макрон.

