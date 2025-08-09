Інтерфакс-Україна
Події
15:00 09.08.2025

Зеленський говорив з прем’єркою Данії про кроки, "що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації"

1 хв читати
Зеленський говорив з прем’єркою Данії про кроки, "що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації"

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен питання "реального завершення війни" РФ проти України, а також української інтеграції в ЄС.

"Вдячний за підтримку. Обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами – нашу і Метте", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

"Цими днями активність дипломатії надвисока. Втім не бачимо зрушень у російській позиції. Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни", - підкреслив український лідер.

За його словами, "усі наші кроки мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації. І наші спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку.

За словами Зеленського, обговорили також із Метте роботу заради вступу у Євросоюз, результати на цьому шляху України та Молдови. "Однаково бачимо необхідність справедливого підходу й виконання зобовʼязань як для України, так і для Молдови разом", - написав президент України.

Теги: #данія #розмова #зеленський

