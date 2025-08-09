Інтерфакс-Україна
13:22 09.08.2025

Канада знизить граничну ціну на російську нафту до $47,6 за барель - Міністерство фінансів

Міністр фінансів та національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань та міністр закордонних справ Аніта Ананд оголосили в суботу, що Канада має намір разом з Європейським Союзом та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії ще більше обмежити військові зусилля РФ, знизивши граничну ціну на морську сиру нафту російського походження з $60 до $47,6 за барель, повідомляє Міністерство фінансів Канади.

"Ці дії узгоджуються з оголошенням прем'єр-міністра Карні про заходи на підтримку України на саміті G7, включаючи подальші санкції проти осіб, суден та організацій, які продовжують підтримувати агресію Росії в Україні. Нижча цінова межа послабить здатність Росії фінансувати свою незаконну війну та чинитиме новий тиск на військовий апарат Путіна. Необхідні регуляторні зміни в Канаді заплановані на найближчі тижні", - повідомляється на сайті канадського уряду в суботу.

Відзначається, що цей механізм цінової межі був розроблений для зменшення російських доходів і обмежує здатність РФ фінансувати свою війну проти України, при цьому визнаючи обмеження ланцюга поставок світових енергетичних ринків та мінімізуючи негативні економічні наслідки.

"Подальше знижуючи цінову межу на російську сиру нафту, Канада та її партнери посилюють економічний тиск та обмежують вирішальне джерело фінансування незаконної війни Росії. Наш уряд був вірним союзником України, і ми продовжуватимемо підтримувати її у захисті її територіальної цілісності, суверенітету та миру для її народу", - відзначив Шампань.

Механізм також дозволяє коригування, щоб цінову межу можна було ще більше знизити в майбутньому, наголошують в Мінфіні Канади.

"Канада підтримувала і продовжуватиме підтримувати Україну та її хоробрий народ, які захищають свій суверенітет від незаконного вторгнення Росії. Окрім численних прямих підтримок, які Канада надала на захист України, ми також продовжуємо чинити тиск на Росію, а також позбавляємо її засобів фінансування триваючої війни", - наголосила Ананд.

Теги: #нафта #канада

