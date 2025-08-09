Інтерфакс-Україна
Події
10:39 09.08.2025

Окупанти 37 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 4 мирних жителів – обладміністрація

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Четверо мирних жителів Донецької області загинули і ще дев'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів за минулу добу, 8 липня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Бахмутський район. У Сіверську 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 4 будинки", - написав Філашкін в Телеграм у суботу вранці.

У Покровську знищено приватний будинок, у Білицькому Покровського району поранено людину.

"Краматорський район. У Микільському Святогірської громади пошкоджено ферму. У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, приватний будинок, інфраструктуру і авто; у Коров'єму Яру загинула людина, пошкоджено будинок; у Ямполі поранено людину. У Слов'янську пошкоджено 6 приватних будинків, підприємство і 2 автівки. В Іллінівці пошкоджено 6 приватних будинків. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 89 приватних будинків, склад, 2 крамниці, газогін і авто", - розповів голова обладміністрації.

Всього за минулу добу, за його словами, окупанти 37 разів обстріляли населені пункти Донецької області, що суттєво більше, ніж протягом минулого тижня, коли добова кількість обстрілів варіювалася в межах 11-26. Востаннє такий масований обстріл був рівно тиждень тому, 2 серпня, коли окупанти обстріляли населені пункти Донецької області 41 раз за добу.

З лінії фронту в п'ятницю було евакуйовано 2202 людини, у тому числі 147 дітей, розповів Філашкін. Це стало найбільшою кількістю евакуйованих цивільних за добу за минулі роки. 6 серпня голова Донецької обладміністрації розповів про зростання масштабів евакуації цивільних мешканців з населених пунктів області до інших регіонів України: якщо місяць тому щодоби виїжджало 300-400 осіб, зараз 600-700. 8 серпня він оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з одного селища та 18 сіл прифронтової Лиманської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, де наразі орієнтовно перебуває 109 дітей.

