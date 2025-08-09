Інтерфакс-Україна
Події
09:21 09.08.2025

Дрони атакували Харківську область вночі, постраждали 6 осіб, з них одна дитина — ДСНС

1 хв читати
Дрони атакували Харківську область вночі, постраждали 6 осіб, з них одна дитина — ДСНС
Фото: https://t.me/DSNS_Kharkiv/

Харківська область зазнала масованих ударів ударними безпілотниками в ніч на суботу, унаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них одна дитина, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

У Богодухівському районі виникла пожежа в одноповерховій адміністративній будівлі на території лікарні у селищі Золочів, постраждалих немає.

"Чугуївський район: У с. Клугіно-Башкирівка горіли квартири у 4-поверховому житловому будинку. Постраждало 6 осіб, з них 1 дитина", - зазначено в повідомленні.

В Ізюмському районі у місті Балаклія сталася пожежа адміністративної будівлі та приватного будинку. Також у селі Калинове Борівської громади загорілися будівлі навчального закладу та клубу, постраждалих немає.

У Куп’янському районі у селищі Шевченкове горіли класи навчального закладу, гуртожиток іншого закладу, гаражі та автомобілі. У селі Одрадне Шевченківської громади пошкоджено дах зерносховища, а також горіло розлите паливо. У селі Млинки горіли будівля лікувального закладу та господарча споруда. Постраждалих немає.

Теги: #атака_рф #харківська_область #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:51 08.08.2025
Літня жінка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Купʼянська

Літня жінка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Купʼянська

16:29 08.08.2025
Окупанти атакували з дрона дитину в Херсоні - ОВА

Окупанти атакували з дрона дитину в Херсоні - ОВА

15:22 08.08.2025
Через ворожі удари по Купʼянську постраждали 4 мирних жителів

Через ворожі удари по Купʼянську постраждали 4 мирних жителів

21:32 07.08.2025
Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено мирного мешканця

Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено мирного мешканця

12:23 07.08.2025
Компанія BIP ініціювала створення в Харкові першого підземного індустріального парку

Компанія BIP ініціювала створення в Харкові першого підземного індустріального парку

12:06 07.08.2025
У Богодухові внаслідок ДТП постраждали троє підлітків, один із них у важкому стані

У Богодухові внаслідок ДТП постраждали троє підлітків, один із них у важкому стані

13:40 06.08.2025
РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом

РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом

13:18 06.08.2025
Близько тисячі мирних мешканців залишаються у мікрорайоні Корабел у Херсоні після часткового руйнування мосту

Близько тисячі мирних мешканців залишаються у мікрорайоні Корабел у Херсоні після часткового руйнування мосту

09:58 06.08.2025
Після бомбардування бази відпочинку під Запоріжжям ушпиталені 9 людей, серед них є діти – обладміністрації

Після бомбардування бази відпочинку під Запоріжжям ушпиталені 9 людей, серед них є діти – обладміністрації

07:55 05.08.2025
У Лозовій через атаку РФ постраждали 10 осіб, з них 2 дитини, 1 людина загинула

У Лозовій через атаку РФ постраждали 10 осіб, з них 2 дитини, 1 людина загинула

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

ОСТАННЄ

Губернатор Аляски: ми готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

Україна готова до реальних рішень заради тривалого миру - Зеленський

Зеленський: Українське територіальне питання в Конституції. Відступати ніхто не буде. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

Туреччина вітає прогрес у мирному процесі між Азербайджаном і Вірменією

Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

Здача Донбасу змусить Україну втратити стратегічний "пояс фортець", який стримував росію 11 років

Протягом минулої доби на Херсонщині одна загибла, троє поранених, серед них дитина

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА