Дрони атакували Харківську область вночі, постраждали 6 осіб, з них одна дитина — ДСНС

Фото: https://t.me/DSNS_Kharkiv/

Харківська область зазнала масованих ударів ударними безпілотниками в ніч на суботу, унаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них одна дитина, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

У Богодухівському районі виникла пожежа в одноповерховій адміністративній будівлі на території лікарні у селищі Золочів, постраждалих немає.

"Чугуївський район: У с. Клугіно-Башкирівка горіли квартири у 4-поверховому житловому будинку. Постраждало 6 осіб, з них 1 дитина", - зазначено в повідомленні.

В Ізюмському районі у місті Балаклія сталася пожежа адміністративної будівлі та приватного будинку. Також у селі Калинове Борівської громади загорілися будівлі навчального закладу та клубу, постраждалих немає.

У Куп’янському районі у селищі Шевченкове горіли класи навчального закладу, гуртожиток іншого закладу, гаражі та автомобілі. У селі Одрадне Шевченківської громади пошкоджено дах зерносховища, а також горіло розлите паливо. У селі Млинки горіли будівля лікувального закладу та господарча споруда. Постраждалих немає.