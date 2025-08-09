Інтерфакс-Україна
Події
09:05 09.08.2025

Україна готова до реальних рішень заради тривалого миру - Зеленський

1 хв читати
Україна готова до реальних рішень заради тривалого миру - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на готовності України до діалогу та мирних рішень, які враховують інтереси українського народу.

"Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють", — підкреслив Зеленський.

Він також заявив про співпрацю з міжнародними партнерами задля досягнення тривалого миру.

"Ми готові разом з президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і, головне, тривалого миру. Миру, який не розвалиться через бажання Москви", — додав глава держави.

Теги: #війна #мирні_перемовини #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:02 09.08.2025
Зеленський: Українське територіальне питання в Конституції. Відступати ніхто не буде. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Зеленський: Українське територіальне питання в Конституції. Відступати ніхто не буде. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть

03:59 09.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

20:42 08.08.2025
РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

20:37 08.08.2025
Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

20:33 08.08.2025
Зеленський анонсував дипломатичну роботу найближчими днями

Зеленський анонсував дипломатичну роботу найближчими днями

19:52 08.08.2025
Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

19:19 08.08.2025
Зеленський поінформував прем'єр-міністра Чехії щодо зусиль для забезпечення реального миру

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Чехії щодо зусиль для забезпечення реального миру

18:40 08.08.2025
РФ цілеспрямовано дезінформує світ про наявність погодженого без України плану завершення війни - ЦПД

РФ цілеспрямовано дезінформує світ про наявність погодженого без України плану завершення війни - ЦПД

17:45 08.08.2025
США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ

США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ

17:28 08.08.2025
Російські футбольні клуби отримали EUR10,8 млн з фонду "солідарності" УЄФА після вторгнення РФ в Україну – ЗМІ

Російські футбольні клуби отримали EUR10,8 млн з фонду "солідарності" УЄФА після вторгнення РФ в Україну – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

ОСТАННЄ

Губернатор Аляски: ми готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

Дрони атакували Харківську область вночі, постраждали 6 осіб, з них одна дитина — ДСНС

Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

Туреччина вітає прогрес у мирному процесі між Азербайджаном і Вірменією

Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

Здача Донбасу змусить Україну втратити стратегічний "пояс фортець", який стримував росію 11 років

Протягом минулої доби на Херсонщині одна загибла, троє поранених, серед них дитина

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти протягом минулої доби завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА