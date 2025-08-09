Україна готова до реальних рішень заради тривалого миру - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на готовності України до діалогу та мирних рішень, які враховують інтереси українського народу.

"Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють", — підкреслив Зеленський.

Він також заявив про співпрацю з міжнародними партнерами задля досягнення тривалого миру.

"Ми готові разом з президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і, головне, тривалого миру. Миру, який не розвалиться через бажання Москви", — додав глава держави.