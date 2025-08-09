Інтерфакс-Україна
Події
07:17 09.08.2025

Окупанти протягом минулої доби завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

За минулу добу російські війська здійснили 585 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зокрема, було завдано сім авіаударів по Гуляйполю, Оріхову, Новоданилівці, Білогір’ю та Малинівці. Водночас 415 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, атакували Новотавричеське, Юрківку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

"9 обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Щербаки, Новоданилівку, Малинівку, Чарівне. 154 артилерійських удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного", - зазначено в повідомленні, опублікованому у Телеграм ранком суботи.

За інформацією Івана Федорова, надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств, мирні мешканці не постраждали.

Теги: #запорізька #обстріли

