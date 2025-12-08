Темпи просування ворога минулого тижня різко впали під Гуляйполем, але зросли на Харківщині – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 92,49 кв. км за минулий тиждень з понеділка, 1 грудня, по понеділок, 8 грудня, що лише на 1,4% більше, ніж позаминулого тижня, коли ворог зайняв 91,19 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Таким чином, можна зробити висновок, що зниження темпів просування противника в кінці листопада після різкого зростання на початку місяця наразі зупинилося та стабілізувалося на рівні, майже в півтора рази вищому, ніж у серпні-жовтні, коли тривалий період ворог захоплював щотижня приблизно по 60-70 кв. км.

При цьому на гуляйпільскому напрямку, на який кілька тижнів поспіль припадала значна частка захопленого ворогом, просування окупантів на минулому тижні різко уповільнилося і склало лише 13,68 кв км, тоді як позаминулого тижня ворог окупував там 61,83 кв. км.

Натомість противник поновив просування на куп'янському напрямку у Харківській області та сусідньому лиманському на півночі Донецької, захопивши там 15,04 кв км, тоді як позаминулого тижня воно там не фіксувалося взагалі.

Також просування окупантів зросло на вовчанському напрямку у Харківській області біля кордону з РФ, де ворог окупував 6,07 кв км, тоді як позаминулого тижня - лише 1,64 кв км. На харківському напрямку біля селища Мілове просування ворога минулого тижня натомість вдалося зупинити, позаминулого противник зайняв там 7,1 кв км.

Найбільше ж на минулому тижні ворог просунувся на покровському та добропільському напрямках на заході Донецької області, майже поновивши темпи середини листопада - окупанти за минулий тиждень зайняли там 33,1 кв км, тоді як за позаминулий - лише 3,82 кв. км, а за тиждень перед тим - 38,73 кв. км.

На часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках на сході та півночі Донецької області ворог за тиждень захопив 24,6 кв км, майже в півтора рази більше, ніж на позаминулому, коли захопив 16,81 кв км.

Більше ніде просування противника на минулому тижні, за даними DeepState, не фіксувалися.

"Сіра зона" невизначеного контролю минулого тижня на гуляйпільському напрямку зменшилась на 4,96 кв км, на покровському та добропільському – на 18,03 кв км, натомість зросла на куп'янському та лиманському на 4,58 кв км, на вовчанському на 5,36 кв км. Знов фіксувалося збільшення "сірої зони" на оріхівському напрямку в Запорізькій області, де окупанти не просунулися - 4,07 кв км.

Сукупно площа "сірої зони" зменшилась за минулий тиждень на 0,7 кв км, на позаминулому - на 17,76 кв. км.

Таким чином, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13,2 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 0,1 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 2,5 кв. км.

В останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. У вересні просування окупантів продовжувалося дещо нижчими темпами, які лишалися стабільними протягом всього жовтня.

Як повідомлялося, загалом у листопаді поточного року ворог окупував 505 кв км української території, що майже вдвічі більше, ніж у вересні.