США, Україна та європейські союзники готують зустріч у Британії перед самітом Трампа та Путіна – ЗМІ

Високопосадові представники США, України та кількох європейських країн готуються провести спільну зустріч у Великій Британії цими вихідними з метою узгодження спільної позиції напередодні запланованого саміту між президентами Дональдом Трампом та Путіним, повідомляють джерела, знайомі з планами, агентству Axios.

Як передає видання, така зустріч стала предметом обговорення під час кількох конференц-дзвінків між представниками трьох сторін протягом останніх днів. Наразі тривають узгодження організаційних питань, включно з переліком учасників.

Під час останнього дзвінка сторони обговорили можливість особистої зустрічі для координації спільної позиції та наголосили на готовності "працювати якомога продуктивніше, щоб врятувати життя і зупинити бойові дії", —повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у соцмережі X.

