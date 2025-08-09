Інтерфакс-Україна
Події
05:01 09.08.2025

США, Україна та європейські союзники готують зустріч у Британії перед самітом Трампа та Путіна – ЗМІ

1 хв читати

Високопосадові представники США, України та кількох європейських країн готуються провести спільну зустріч у Великій Британії цими вихідними з метою узгодження спільної позиції напередодні запланованого саміту між президентами Дональдом Трампом та Путіним, повідомляють джерела, знайомі з планами, агентству Axios.

Як передає видання, така зустріч стала предметом обговорення під час кількох конференц-дзвінків між представниками трьох сторін протягом останніх днів. Наразі тривають узгодження організаційних питань, включно з переліком учасників.

Під час останнього дзвінка сторони обговорили можливість особистої зустрічі для координації спільної позиції та наголосили на готовності "працювати якомога продуктивніше, щоб врятувати життя і зупинити бойові дії", —повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у соцмережі X.

Джерела: https://www.axios.com/2025/08/08/trump-putin-uk-summit-ukraine

https://x.com/andriyyermak/status/1953904066645385619?s=46

Теги: #зустріч #єс #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:03 09.08.2025
Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

01:47 09.08.2025
Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

01:23 09.08.2025
Розмір 4-го траншу Україні за Ukraine Facility склав EUR3,2 млрд замість попередніх $3,05 млрд

Розмір 4-го траншу Україні за Ukraine Facility склав EUR3,2 млрд замість попередніх $3,05 млрд

01:19 09.08.2025
Трамп анонсував зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці

Трамп анонсував зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці

01:10 09.08.2025
Трамп анонсує можливий обмін територіями у рамках угоди України та РФ

Трамп анонсує можливий обмін територіями у рамках угоди України та РФ

00:24 09.08.2025
Алієв, Пашинян і Трамп уклали історичну тристоронню угоду про мир і співпрацю між Вірменією та Азербайджаном

Алієв, Пашинян і Трамп уклали історичну тристоронню угоду про мир і співпрацю між Вірменією та Азербайджаном

23:26 08.08.2025
Трамп: Вірменія та Азербайджан припиняють війну і стають друзями, США знімають обмеження на оборонну співпрацю з Азербайджаном

Трамп: Вірменія та Азербайджан припиняють війну і стають друзями, США знімають обмеження на оборонну співпрацю з Азербайджаном

22:49 08.08.2025
Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань безпеки шести країн і НАТО щодо миру в Україні

Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань безпеки шести країн і НАТО щодо миру в Україні

20:47 08.08.2025
Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

16:58 08.08.2025
Посол Нідерландів провів зустріч з директором НАБУ, обговорили поточну ситуацію та пріоритети в роботі

Посол Нідерландів провів зустріч з директором НАБУ, обговорили поточну ситуацію та пріоритети в роботі

ВАЖЛИВЕ

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

Балаклійська громада зазнала атаки дронами: влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю

Внаслідок обстрілу БПЛА по Чугуєву відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку

Грем підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів із Путіним для завершення війни в Україні

Понад 50 тис. громадян у "Дії" обрали склад Антикорупційної експертної групи при агентстві PlayCity

Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю, яка може бути використана в Секторі Гази

"Фокстрот" відкрив 6-й магазин у Кривому Розі

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Програма "Контракт 18-24" для операторів дронів залучила вже 46 підрозділів - Паліса

Пожилая женщина получила ранения в результате вражеского обстрела Купянска

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА