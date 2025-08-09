Інтерфакс-Україна
Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 131 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 пʼятниці.

"Російські загарбники завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши при цьому 92 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1572 дрони-камікадзе та здійснили 4142 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 33 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27599

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

