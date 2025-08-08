"Фокстрот" відкрив 6-й магазин у Кривому Розі

Омнікальний техноритейлер "Фокстрот" відкрив новий магазин у Кривому Розі, у ТРЦ "Сонячна галерея", повідомляє пресслужба компанії, який став шостим представництвом рітейлера у місті і 127-м у мережі.

"Кривий Ріг демонструє високу лояльність до бренду "Фокстрот", і відкриття вже 6-ого магазину – це стратегічна відповідь на запит регіону", – прокоментував операційний директор "Фокстрот" Данило Векленко.

Простір має загальну площу 1080,8 кв.м, з яких 842 кв. м займає торговий зал з розширеною брендовою експозицією з 29 бренд-зон.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на початок серпня 2025 року компанія оперує 127 магазинами, що працюють у 68 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.

За даними YouControl, дохід ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2024 року становив 14 млрд 882,632 млн грн, що на 17,6% більше, ніж за 2023 рік. Чистий прибуток - 6 млн 721 тис. грн проти 314 млн 436 тис. грн за попередній рік.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.