РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

Україна продовжує переговорну роботу з партнерами задля досягнення спільної позиції щодо реального миру, є вже багато підтримки у тих умовах, коли для РФ озвучений дедлайн для припинення вогню, росіяни на це не зважають, і продовжують обстріли, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо активну нашу переговорну роботу з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру для України – дійсно реального миру. І якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді вдасться досягти саме сталого миру. Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню.

Бачимо, що росіяни на це не зважають – принаймні поки що не зважають. Сьогодні знову вбивства, російські обстріли", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Він зазначив, що вночі росіяни вдарили по Україні більше сотнею ударних дронів, "ще протягом дня удари авіабомб, інтенсивні штурми на фронті, знову повітряні тривоги в наших містах, громадах".

Президент також повідомив, що сьогодні у Херсоні росіяни абсолютно свідомо поранили 13-річного хлопця скидом із російського дрону.

"Йому надається допомога. Тобто триває російське полювання на цивільних у Херсоні. Це свідоме знищення життя. Наказів зупинитись російській армії не давали", - наголосив президент.