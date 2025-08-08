Інтерфакс-Україна
Події
20:33 08.08.2025

Зеленський анонсував дипломатичну роботу найближчими днями

1 хв читати
Зеленський анонсував дипломатичну роботу найближчими днями

Найближчі дні будуть присвячені дипломатичній роботі, українська сторона постійно в контакті з американською, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Найближчі дні також будуть присвячені дипломатії. Безпекові радники вчора говорили, сьогодні в них продовження роботи. Андрій Єрмак координує радників лідерів. Міністр закордонних справ працює з колегами у Європі. Ми постійно в комунікації з американською стороною, і зі свого боку наші партнери говорять зі Сполученими Штатами Америки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Він зауважив, що всіх об’єднує усвідомлення можливості досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на Росію.

"Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити. Росія не рахується із втратами людей. Вони блокують усю інформацію про свої втрати. Але вони не можуть заблокувати об’єктивну реальність – те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #дипломатія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:42 08.08.2025
РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

20:37 08.08.2025
Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

19:52 08.08.2025
Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

19:19 08.08.2025
Зеленський поінформував прем'єр-міністра Чехії щодо зусиль для забезпечення реального миру

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Чехії щодо зусиль для забезпечення реального миру

15:55 08.08.2025
Зеленський і президент Латвії домовилися координувати зусилля для надійного миру

Зеленський і президент Латвії домовилися координувати зусилля для надійного миру

15:15 08.08.2025
Президент Латвії проінформував Зеленського про підтримку Ригою ініціативи НАТО щодо озброєння України - PURL

Президент Латвії проінформував Зеленського про підтримку Ригою ініціативи НАТО щодо озброєння України - PURL

14:04 08.08.2025
Туск: Російське вторгнення в Україну незабаром може бути "заморожене"

Туск: Російське вторгнення в Україну незабаром може бути "заморожене"

12:51 08.08.2025
Перший переговорний кластер до вступу в ЄС для України та Молдови має бути відкритий одночасно – розмова Зеленського і Туска

Перший переговорний кластер до вступу в ЄС для України та Молдови має бути відкритий одночасно – розмова Зеленського і Туска

23:02 07.08.2025
Зеленський по розмові з Мелоні: У нас спільний погляд на те, як треба рухатися до реального миру

Зеленський по розмові з Мелоні: У нас спільний погляд на те, як треба рухатися до реального миру

22:45 07.08.2025
Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

ОСТАННЄ

"Фокстрот" відкрив 6-й магазин у Кривому Розі

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Програма "Контракт 18-24" для операторів дронів залучила вже 46 підрозділів - Паліса

Пожилая женщина получила ранения в результате вражеского обстрела Купянска

Літня жінка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Купʼянська

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

В Бучі знову пошкоджені 50 приватних будинків, деякі майже зруйновані – обладміністрація

Частина магазинів мережі Yabluka буде переформатована у магазини Citrus

Зустріч Трампа та Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня, про участь в ній Зеленського невідомо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА