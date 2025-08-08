Зеленський анонсував дипломатичну роботу найближчими днями

Найближчі дні будуть присвячені дипломатичній роботі, українська сторона постійно в контакті з американською, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Найближчі дні також будуть присвячені дипломатії. Безпекові радники вчора говорили, сьогодні в них продовження роботи. Андрій Єрмак координує радників лідерів. Міністр закордонних справ працює з колегами у Європі. Ми постійно в комунікації з американською стороною, і зі свого боку наші партнери говорять зі Сполученими Штатами Америки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Він зауважив, що всіх об’єднує усвідомлення можливості досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на Росію.

"Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити. Росія не рахується із втратами людей. Вони блокують усю інформацію про свої втрати. Але вони не можуть заблокувати об’єктивну реальність – те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика", - наголосив Зеленський.