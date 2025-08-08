Зеленський поінформував прем'єр-міністра Чехії щодо зусиль для забезпечення реального миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

"Поінформував про всі наші контакти та зусилля, щоб забезпечити припинення вбивств і реальний мир. Багато дзвінків цими днями, багато контактів на різних рівнях. Усі обʼєднані тим, що війну треба закінчувати і що Європа має напрацювати спільну позицію по кожному важливому безпековому аспекту", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, США налаштовані досягти припинення вогню, тому необхідно разом підтримувати всі конструктивні кроки.

"Достойний, надійний, тривалий мир може бути тільки спільним результатом", - наголосив президент.

Він подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за чеську ініціативу щодо забезпечення воїнів артилерією.

"Це допомогло врятувати багато життів та зміцнити наші позиції. Завдяки силі йдемо до надійної безпеки", - резюмував глава держави.