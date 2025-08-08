Інтерфакс-Україна
Події
19:19 08.08.2025

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Чехії щодо зусиль для забезпечення реального миру

1 хв читати
Зеленський поінформував прем'єр-міністра Чехії щодо зусиль для забезпечення реального миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

"Поінформував про всі наші контакти та зусилля, щоб забезпечити припинення вбивств і реальний мир. Багато дзвінків цими днями, багато контактів на різних рівнях. Усі обʼєднані тим, що війну треба закінчувати і що Європа має напрацювати спільну позицію по кожному важливому безпековому аспекту", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, США налаштовані досягти припинення вогню, тому необхідно разом підтримувати всі конструктивні кроки.
"Достойний, надійний, тривалий мир може бути тільки спільним результатом", - наголосив президент.

Він подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за чеську ініціативу щодо забезпечення воїнів артилерією.

"Це допомогло врятувати багато життів та зміцнити наші позиції. Завдяки силі йдемо до надійної безпеки", - резюмував глава держави.

 

 

Теги: #розмова #чехія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 08.08.2025
Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

16:34 08.08.2025
Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч

Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч

15:55 08.08.2025
Зеленський і президент Латвії домовилися координувати зусилля для надійного миру

Зеленський і президент Латвії домовилися координувати зусилля для надійного миру

15:15 08.08.2025
Президент Латвії проінформував Зеленського про підтримку Ригою ініціативи НАТО щодо озброєння України - PURL

Президент Латвії проінформував Зеленського про підтримку Ригою ініціативи НАТО щодо озброєння України - PURL

14:04 08.08.2025
Туск: Російське вторгнення в Україну незабаром може бути "заморожене"

Туск: Російське вторгнення в Україну незабаром може бути "заморожене"

12:51 08.08.2025
Перший переговорний кластер до вступу в ЄС для України та Молдови має бути відкритий одночасно – розмова Зеленського і Туска

Перший переговорний кластер до вступу в ЄС для України та Молдови має бути відкритий одночасно – розмова Зеленського і Туска

23:02 07.08.2025
Зеленський по розмові з Мелоні: У нас спільний погляд на те, як треба рухатися до реального миру

Зеленський по розмові з Мелоні: У нас спільний погляд на те, як треба рухатися до реального миру

22:45 07.08.2025
Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

22:32 07.08.2025
Макрон підтвердив Зеленському повну підтримку Франції щодо припинення вогню і мирних переговорів

Макрон підтвердив Зеленському повну підтримку Франції щодо припинення вогню і мирних переговорів

19:06 07.08.2025
Зеленський обговорив із головою МЗС Румунії безпекову ситуацію

Зеленський обговорив із головою МЗС Румунії безпекову ситуацію

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

СБУ: Служба надала директору НАБУ матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

ОСТАННЄ

Зустріч Трампа та Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня, про участь в ній Зеленського невідомо

Заступник міністра соцполітики Василенко та заступник міністра освіти Винницький звільнені з посад

Евакуація двох виправних колоній та слідчого ізолятора розпочата в Запорізькій області - правозахисники

РФ уночі атакувала нафтобазу SOCAR на Одещині, поранені четверо працівників – ЗМІ

СБУ на Рівненщині викрила чергову схему ухилення від мобілізації через фейковий коледж

У наркологічному медзакладі в Харкові на зарплату "мертвим душам" витратили понад мільйон гривень - прокуратура

РФ цілеспрямовано дезінформує світ про наявність погодженого без України плану завершення війни - ЦПД

У Херсоні померла поранена через російський обстріл жінка – ОВА

Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

На Дніпропетровщині припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА