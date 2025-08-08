Безробітний з Краматорська отримав 15 років за шпигунство на краматорському напрямку - СБУ

Один з двох учасників російської агентурної групи, нейтралізованої в Донецькій області у січні, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомляється на сайті Служби безпеки України у п'ятницю.

"Тоді контррозвідка СБУ затримала двох російських агентів, які відстежували для окупантів локації Сил оборони на Краматорському напрямку. Розвіддані агентів рашисти сподівались задіяти для планування наступальних операцій на східному фронті з використанням авіабомб, дронів-камікадзе та всіх видів артилерії. Наразі засуджено учасника ворожої групи, яким виявився завербований фсб місцевий безробітний", - йдеться в повідомленні.

До співпраці з окупантами зловмисника підбила його сестра, яка на початку повномасштабної війни виїхала до РФ і пішла на співпрацю з агресором. Так само вона завербувала другу учасницю ворожого осередку – її давню знайому з Краматорська, і виступала у ролі зв’язкової між агентурною парою та куратором від російської спецслужби.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).