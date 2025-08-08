Трамп запитав Італію про можливість проведення переговорів з Путіним – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп обговорив з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні можливість зустрічі з Володимиром Путіним у Римі наступного тижня, як повідомляє Sky News.

"За інформацією джерел в італійському уряді, Трамп і Мелоні вчора провели переговори. Якщо президенти США і Росії дійсно зустрінуться в Римі, то це відбудеться у Ватикані", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

На запитання про це джерела в італійському уряді відповіли "без коментарів". Джерела у Ватикані та посольстві США в Римі також не дали коментарів.

Втім речник міністерства закордонних справ заявив Sky News: "Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що незалежно від того, як і де буде проходити справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро і конструктивно підтримати цей процес".

За інформацією, якщо Італія або Ватикан були б обрані місцем проведення переговорів Трампа і Путіна, то виникла б проблема ордеру на арешт російського президента, виданого Міжнародним кримінальним судом. Путін розшукується за підозрою в незаконній депортації дітей та незаконному перевезенні людей з території України до Російської Федерації.

МКС видав ордер на арешт Путіна в березні 2023 року.