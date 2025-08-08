Інтерфакс-Україна
Події
16:13 08.08.2025

Трамп запитав Італію про можливість проведення переговорів з Путіним – ЗМІ

1 хв читати
Трамп запитав Італію про можливість проведення переговорів з Путіним – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп обговорив з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні можливість зустрічі з Володимиром Путіним у Римі наступного тижня, як повідомляє Sky News.

"За інформацією джерел в італійському уряді, Трамп і Мелоні вчора провели переговори. Якщо президенти США і Росії дійсно зустрінуться в Римі, то це відбудеться у Ватикані", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

На запитання про це джерела в італійському уряді відповіли "без коментарів". Джерела у Ватикані та посольстві США в Римі також не дали коментарів.

Втім речник міністерства закордонних справ заявив Sky News: "Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що незалежно від того, як і де буде проходити справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро і конструктивно підтримати цей процес".

За інформацією, якщо Італія або Ватикан були б обрані місцем проведення переговорів Трампа і Путіна, то виникла б проблема ордеру на арешт російського президента, виданого Міжнародним кримінальним судом. Путін розшукується за підозрою в незаконній депортації дітей та незаконному перевезенні людей з території України до Російської Федерації.

МКС видав ордер на арешт Путіна в березні 2023 року.

Теги: #путін #переговори #трамп #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:34 08.08.2025
Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч

Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч

15:28 08.08.2025
Глави МЗС України, Молдови та Румунії сподіваються на швидке відкриття переговорних кластерів для України та Молдови під час головування Данії в Раді ЄС

Глави МЗС України, Молдови та Румунії сподіваються на швидке відкриття переговорних кластерів для України та Молдови під час головування Данії в Раді ЄС

14:33 08.08.2025
Сі Цзіньпін провів розмову із Путіним

Сі Цзіньпін провів розмову із Путіним

14:17 08.08.2025
Зустріч між Трампом і Путіним може відбутися вже наступного тижня – ЗМІ

Зустріч між Трампом і Путіним може відбутися вже наступного тижня – ЗМІ

04:43 08.08.2025
Трамп використовує економічний тиск для зупинення війни - Держдеп

Трамп використовує економічний тиск для зупинення війни - Держдеп

03:22 08.08.2025
Трамп очікує на зустріч з Алієвим та Пашиняном у п'ятницю

Трамп очікує на зустріч з Алієвим та Пашиняном у п'ятницю

18:55 07.08.2025
Трамп зустрінеться з Путіним лише в тому випадку, якщо той зустрінеться із Зеленським, – ЗМІ

Трамп зустрінеться з Путіним лише в тому випадку, якщо той зустрінеться із Зеленським, – ЗМІ

15:28 07.08.2025
Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом

Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом

15:10 07.08.2025
Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

14:54 07.08.2025
Трамп припустив, що Путін буде відкритий до переговорів в обмін на обговорення обміну територіями – ЗМІ

Трамп припустив, що Путін буде відкритий до переговорів в обмін на обговорення обміну територіями – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

СБУ: Служба надала директору НАБУ матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

ОСТАННЄ

ГУР атакувало російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї - джерела

Рух вантажівок дозволили в Миколаївській області вночі через денну спеку

Окупанти атакували з дрона дитину в Херсоні - ОВА

Переможці спецаукціонів "Укренерго" на балансування енергосистеми можуть відтермінувати запуск об’єктів на 1-4 місяці за рахунок фінзабезпечення

Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

СБУ повідомила про заочну підозру адміралу РФ Пінчуку, який віддав наказ захопити українське судно "Сапфір"

ДБР викрило махінації з виплатами на 900 тис. гривень в одній з військових частин Києва

Через обстріли РФ на Донеччині знеструмлено шахту, 77 гірняків підняли на поверхню – ОВА

Правоохоронці викрили факти зловживання у військових частинах в Києві та Київській області

Зеленський і президент Латвії домовилися координувати зусилля для надійного миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА