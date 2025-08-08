Інтерфакс-Україна
15:22 08.08.2025

Через ворожі удари по Купʼянську постраждали 4 мирних жителів

Російські загарбники протягом п'ятниці неодноразово обстрілювали Купʼянськ (Харківська обл), є постраждалі серед мирних жителів.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Близько 8:30 внаслідок удару безпілотника по м. Купʼянськ поранення отримала 70-річна жінка, її шпиталізували.

Орієнтовно о 9:00 внаслідок атаки fpv-дрону поранення дістали двоє- 69-річний чоловік та 66-річна жінка. Ще один чоловік (63 роки) отримав поранення внаслідок ранкового ворожого обстрілу, за попередніми даними, з РСЗВ.

Теги: #атака_рф #постраждалі #харківська_область

