Через ворожі удари по Купʼянську постраждали 4 мирних жителів

Російські загарбники протягом п'ятниці неодноразово обстрілювали Купʼянськ (Харківська обл), є постраждалі серед мирних жителів.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Близько 8:30 внаслідок удару безпілотника по м. Купʼянськ поранення отримала 70-річна жінка, її шпиталізували.

Орієнтовно о 9:00 внаслідок атаки fpv-дрону поранення дістали двоє- 69-річний чоловік та 66-річна жінка. Ще один чоловік (63 роки) отримав поранення внаслідок ранкового ворожого обстрілу, за попередніми даними, з РСЗВ.