Туск: Російське вторгнення в Україну незабаром може бути "заморожене"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю заявив, що наявні "певні сигнали", а також він має "інтуїцію" щодо того, що війна в Україні може бути "заморожена" в найближчому часі.

" Я щойно закінчив довгу розмову з паном президентом Зеленським… Є певні сигнали, і я також маю інтуїцію, що, можливо, замороження конфлікту — я не хочу сказати "закінчення війни", а саме "замороження конфлікту" — ближче, ніж далі", - сказав він на пресконференції. "Є надія на це. Сьогодні закінчується термін ультиматуму (президента США Дональда Трампа – ІФ-У). Президент Зеленський дуже обережний, але все ж оптимістичний", - додав він.

За його словами, українська сторона сподівається, що Європа та Польща візьмуть участь в проектуванні припинення вогню, а потім і у встановленні сталого миру в Україні.