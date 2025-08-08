Інтерфакс-Україна
12:48 08.08.2025

В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози
Фото: Los Solomas

В суботу, 9 серпня, в Україні без опадів, лише у північній частині вночі місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°С, на узбережжі морів 16-21°С. Вдень 23-28°С, на Закарпатті та у південній частині країни 28-33°С.

У Києві в ніч на суботу місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°С, вдень 25-27°С.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 9 серпня в Києві була зафіксована в 2010 році і склала 37,7°С, найнижча вночі – 7,0°С в 1899 році.

В неділю, 10 серпня, в Україні без опадів, лише у західних областях вдень короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°С, вдень 23-28°С. На Закарпатті та у південній частині країни вночі 16-21°С, вдень 28-33°С.

У Києві у неділю без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°С, вдень 25-27°С.

