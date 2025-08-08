Інтерфакс-Україна
11:31 08.08.2025

Директор НАБУ: Будемо просити СБУ опублікувати всі матеріали щодо детективів, які підозрюються в держзраді

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проситиме Службу безпеки України (СБУ) оприлюднити матеріали щодо двох детективів, які підозрюються Службою у державній зраді.

На брифінгу в п'ятницю в Києві директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що отримав лист від СБУ щодо одного з детективів, але не може розголошувати дані.

"Будемо звертатися по іншому детективу і за додатковими матеріалами… Просив би опублікувати СБУ матеріали… Щоб усі побачили всі наявні докази", - сказав директор НАБУ.

Він зазначив, що в іншому випадку треба переходити в "цивілізований формат слідства" і звільняти цих співробітників з-під варти.

Кривонос також наголосив, що апеляційні оскарження запобіжних заходів наразі затягуються.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко погоджується з думкою свого колеги. "Найкращий спосіб – оприлюднити матеріали (щодо детективів)", - сказав він.

Клименко зазначив, що колектив НАБУ і САП має переконатися в тому, що для висунутих підозр є підстави, оскільки зараз співробітники антикорупційних органів вважають це помстою Служби безпеки за свої розслідування.

Він також вважає, що ті матеріали, які з’явилися в медіа, не дають підстав для утримання осіб під вартою.

