ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

Фото: НГУ

Протиповітряна оборона ліквідувала 82 з 108 ворожих безпілотників, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 повітряні цілі: 3 реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, в ніч на 8 серпня (із 20.30 7 серпня) противник атакував 108 засобами повітряного нападу: 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА із напрямків: Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.