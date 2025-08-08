Трамп очікує на зустріч з Алієвим та Пашиняном у п'ятницю

Президент США Дональд Трамп очікує на зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на мирному саміті.

"Я з нетерпінням чекаю завтра в Білому домі на зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на історичному мирному саміті. Ці дві країни багато років воюють, що призвело до загибелі тисяч людей. Багато лідерів намагалися покласти край війні, але безуспішно", - написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що його адміністрація досить довго співпрацює з обома сторонами. За його словами, у п'ятницю Алієв та Пашинян приєднаються в Білому домі на офіційну церемонію підписання мирної угоди.

"Сполучені Штати також підпишуть двосторонні угоди з обома країнами, щоб разом використовувати економічні можливості, щоб ми могли повністю розкрити потенціал регіону Південного Кавказу. Я дуже пишаюся цими мужніми лідерами, які роблять правильну справу для великого народу Вірменії та Азербайджану. Це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, Сполучених Штатів та всього світу. До зустрічі!", - написав американський лідер.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду у Вашингтоні, а США отримають ексклюзивні права на транзитний коридор.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114989897956103830

https://www.reuters.com/world/us-secures-strategic-transit-corridor-armenia-azerbaijan-peace-deal-2025-08-07/