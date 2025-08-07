Інтерфакс-Україна
Події
17:31 07.08.2025

Радник Зеленського спростував інформацію Onet щодо пропозицій по перемир’ю

1 хв читати
Радник Зеленського спростував інформацію Onet щодо пропозицій по перемир’ю
Фото: Детектор Медіа

Під час розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом не лунали пропозиції, які нібито США запропонували Путіну, повідомив радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин.

"Сумнівно, щоб Віткофф чи Ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі", - написав Литвин у соцмережі Х у четвер.

Раніше польський портал Onet опублікував нібито пропозиції США Росії, серед яких припинення вогню в Україні, фактичне визнання російських територіальних здобутків (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років), зняття більшості санкцій, накладених на Росію та, в довгостроковій перспективі, повернення до співпраці в енергетичній сфері. Окрім того, відсутня гарантія нерозширення НАТО, військова допомога Україні продовжиться.

Теги: #спростування #опу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:45 05.08.2025
Інформація щодо оточення Сил оборони в Покровську не відповідає дійсності – Генштаб

Інформація щодо оточення Сил оборони в Покровську не відповідає дійсності – Генштаб

13:36 31.07.2025
Інформація про нібито підготовку підозри прем’єр-міністру та посадовцям Офісу президента не відповідає дійсності – НАБУ та САП

Інформація про нібито підготовку підозри прем’єр-міністру та посадовцям Офісу президента не відповідає дійсності – НАБУ та САП

11:34 31.07.2025
МАГАТЕ спростувала недостовірну інформацію про підвищення рівня радіації на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ спростувала недостовірну інформацію про підвищення рівня радіації на Запорізькій АЕС

18:31 29.07.2025
ГУР спростовує дезінформацію про начебто таємну зустріч в Альпах делегацій України, США та Великої Британії

ГУР спростовує дезінформацію про начебто таємну зустріч в Альпах делегацій України, США та Великої Британії

20:54 23.07.2025
ЦПД спростував інформацію про "таємну зустріч" Умєрова з Мединським в Стамбулі

ЦПД спростував інформацію про "таємну зустріч" Умєрова з Мединським в Стамбулі

13:24 23.07.2025
НАБУ і САП закликають партнерів і надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ

НАБУ і САП закликають партнерів і надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ

22:06 03.07.2025
Міносвіти спростувало інформацію про необов'язковість військової підготовки в наступному навчальному році

Міносвіти спростувало інформацію про необов'язковість військової підготовки в наступному навчальному році

12:52 02.07.2025
В Генштабі ЗСУ та ЦПД спростували інформацію про окупацію Дачного Дніпропетровської області

В Генштабі ЗСУ та ЦПД спростували інформацію про окупацію Дачного Дніпропетровської області

12:36 02.07.2025
Чернишов про можливе розформування Міннац'єдності: Я повністю заперечую цю інформацію

Чернишов про можливе розформування Міннац'єдності: Я повністю заперечую цю інформацію

14:51 21.06.2025
Зеленський спростував інформацію про відставку Шмигаля

Зеленський спростував інформацію про відставку Шмигаля

ВАЖЛИВЕ

Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським кроки на шляху до укладення угоди про мир та членство України в ЄС

Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

Зеленський провів нараду щодо дипстрайків

Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей на рівні лідерів: два двосторонні формати, один тристоронній - Зеленський

З 1 вересня працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери

ОСТАННЄ

Держава має впроваджувати масову культуру військової підготовки та всіляко підтримувати приватні ініціативи – співзасновник Backyard Camp

Понад 103 тис. вступників уже підтвердили свій вибір університету - Міносвіти

МЗС у роковини "п'ятиденної війни": Росія має вивести свої війська з території Грузії та скасувати визнання Абхазії та Південної Осетії

Кількість багатоповерхівок у Києві, з яких довелося відселити мешканців, збільшилася вдвічі з початку року - КМДА

Приватні центри військової підготовки населення на сьогодні можуть бути тільки соціальними проєктами – співзасновник Backyard Camp

Керівник САП про зустріч у президента: Ніхто нікого не інформував до реалізації у справі про корупцію під час закупівлі БпЛА – ЗМІ

Домогосподарства у прифронтових регіонах отримають по 19,4 тис. грн на закупівлю твердого палива

Використання Росією ЗАЕС для прикриття обстрілів української цивільної інфраструктури є актом ядерного тероризму – МЗС України

СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх, які на замовлення РФ вчинили теракт у Житомирі

УЧХ продовжує евакуацію мешканців мікрорайону Корабел у Херсоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА