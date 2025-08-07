Радник Зеленського спростував інформацію Onet щодо пропозицій по перемир’ю

Фото: Детектор Медіа

Під час розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом не лунали пропозиції, які нібито США запропонували Путіну, повідомив радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин.

"Сумнівно, щоб Віткофф чи Ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі", - написав Литвин у соцмережі Х у четвер.

Раніше польський портал Onet опублікував нібито пропозиції США Росії, серед яких припинення вогню в Україні, фактичне визнання російських територіальних здобутків (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років), зняття більшості санкцій, накладених на Росію та, в довгостроковій перспективі, повернення до співпраці в енергетичній сфері. Окрім того, відсутня гарантія нерозширення НАТО, військова допомога Україні продовжиться.