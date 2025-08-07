Інтерфакс-Україна
Події
14:54 07.08.2025

Трамп припустив, що Путін буде відкритий до переговорів в обмін на обговорення обміну територіями – ЗМІ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що є "дуже велика ймовірність" того, що він незабаром зустрінеться з Путіним і Зеленським, щоб знову спробувати посприяти встановленню миру між двома країнами, пише агентство Bloomberg у четвер.

"Президент США повідомив союзникам, що він розглядає можливість проведення саміту, під час телефонної розмови в середу, в якій також брав участь Зеленський. За словами кількох осіб, обізнаних з перебігом розмови, Трамп позитивно оцінив можливість припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Ідею тристоронньої зустрічі за участю Путіна, Трампа та президента України Володимира Зеленського висунув спецпосланець Віткофф. В Кремлі не прокоментувала цю пропозицію, Росія хоче спершу зосередитися на зустрічі Путіна і Трампа, додав помічник Путіна Ушаков.

За інформацією, Трамп також припустив, що Путін буде готовий розпочати мирні переговори в обмін на обговорення питання обміну територіями, повідомили співрозмовники.

Раніше США пропонували визнати Крим російським як частину будь-якої угоди та фактично передати контроль над частинами інших українських регіонів, які окупує Росія. У рамках цих попередніх пропозицій контроль над територіями Запоріжжя та Херсона мав бути повернуто Україні.

