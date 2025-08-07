Інтерфакс-Україна
Події
14:27 07.08.2025

Зеленський провів нараду щодо дипстрайків

1 хв читати
Зеленський провів нараду щодо дипстрайків

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо дипстрайків, у якій взяли участь ЗСУ, СБУ, міністр оборони Денис Шмигаль, секретар РНБО Рустем Умєров, за результатами наради були визначені пріоритети для далекобійних ударів, а також оборонних виробництв.

"Провів нараду щодо дипстрайків – наших цілком справедливих відповідей на російські удари. Доповідали Збройні Сили України, Служба безпеки України, міністр оборони та секретар РНБО про результати наших операцій, а саме – про масштаб уражень у Росії, співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він наголосив на тому, для України стає більше привабливим баланс між інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями.

"Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат. Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв. Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну", - наголосив президент.

Він подякував усім, хто працює заради української сили.

Теги: #нарада #дипстрайки #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:51 07.08.2025
Мерц провів розмову із Зеленським, запевнив у підтримці

Мерц провів розмову із Зеленським, запевнив у підтримці

10:15 07.08.2025
Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

09:43 07.08.2025
Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ

Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ

23:38 06.08.2025
Трамп має намір зустрітися з Путіним, а відразу після цього – з Путіним і Зеленським – ЗМІ

Трамп має намір зустрітися з Путіним, а відразу після цього – з Путіним і Зеленським – ЗМІ

22:39 06.08.2025
Володимир Зеленський обговорив проблеми прифронтових територій із головами територіальних громад Сумської області

Володимир Зеленський обговорив проблеми прифронтових територій із головами територіальних громад Сумської області

22:11 06.08.2025
Зеленський обговорив з міністром і військовими плани Міноборони

Зеленський обговорив з міністром і військовими плани Міноборони

21:22 06.08.2025
Україна запропонувала партнерам сформувати спільну позицію на рівні радників з питань безпеки - Зеленський

Україна запропонувала партнерам сформувати спільну позицію на рівні радників з питань безпеки - Зеленський

21:14 06.08.2025
Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

20:39 06.08.2025
Зеленський: У розмові з Трампом також взяли участь європейські лідери

Зеленський: У розмові з Трампом також взяли участь європейські лідери

18:53 06.08.2025
Розпочалася розмова Зеленського та Трампа - ЗМІ

Розпочалася розмова Зеленського та Трампа - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей на рівні лідерів: два двосторонні формати, один тристоронній - Зеленський

З 1 вересня працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери

Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

ДБР наголошує: можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня

Екскерівник СІЗО Таганрога особисто віддавав накази катувати українську журналістку Рощину - Нацполіція

ОСТАННЄ

Єврокомісія: Зарано говорити про можливу участь ЄС в переговорах зі США, РФ та Україною через відсутність визначеності щодо самих переговорів

В Україні приватними коштами планують відкрити комплексний центр військово-цивільної підготовки – співзасновник Backyard Camp

Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей на рівні лідерів: два двосторонні формати, один тристоронній - Зеленський

Дрони ГУР завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру в Криму

Кличко передав 900 БпЛА бійцям ЗСУ від громади столиці

Сили оборони уразили Афіпський НПЗ на території РФ – Генштаб ЗСУ

Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в "МакДональдзі" в Черкасах

Обстріл РФ Дніпропетровщини FPV-дронами пошкодив обладнання ДТЕК, люди не постраждали

СБУ повідомила про підозру двом російським воєначальникам за ракетний удар по Київській телевежі у березні-2022

Чоловік, який відкрив стрілянину в "МакДональдзі", підстрелив сам себе, його госпіталізовано - джерела

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА