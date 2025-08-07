Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо дипстрайків, у якій взяли участь ЗСУ, СБУ, міністр оборони Денис Шмигаль, секретар РНБО Рустем Умєров, за результатами наради були визначені пріоритети для далекобійних ударів, а також оборонних виробництв.

"Провів нараду щодо дипстрайків – наших цілком справедливих відповідей на російські удари. Доповідали Збройні Сили України, Служба безпеки України, міністр оборони та секретар РНБО про результати наших операцій, а саме – про масштаб уражень у Росії, співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він наголосив на тому, для України стає більше привабливим баланс між інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями.

"Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат. Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв. Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну", - наголосив президент.

Він подякував усім, хто працює заради української сили.