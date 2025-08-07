Інтерфакс-Україна
Події
13:26 07.08.2025

Сили оборони уразили Афіпський НПЗ на території РФ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях рф, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти української держави, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки рф. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Крім того, підрозділи Сил оборони атакували низку інших важливих об’єктів, Результати бойової роботи уточнюються.

"Удари по військовій інфраструктурі противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони системно застосовують усі передбачені законом засоби для зупинення злочинних дій кремлівського режиму, спрямованих на знищення українського народу", - наголосили в Генштабі.

За повідомленням російських пабліків, після масованої атаки дронів палає Афіпський НПЗ. Також є пожежа на території військової частини у Слов'янську-на-Кубані та руйнування залізничної інфраструктури у Волгоградській області.

Теги: #ураження #рф #нпз

