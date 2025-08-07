Україна і Естонія домовились оновити угоду про соцзабезпечення між країнами

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін обговорив з міністеркою соціальних справ Естонської Республіки Кармен Йоллер питання двостороннього співробітництва у сфері соціальної політики та окреслили подальші кроки для поглиблення партнерства.

"Ми високо цінуємо системну підтримку з боку Естонії, особливо в контексті відновлення Житомирської області, де вже реалізовано низку важливих соціальних проєктів. Зокрема, будівництво будинків для прийомних сімей. Завдяки таким ініціативам ми не лише відновлюємо інфраструктуру, а й посилюємо нашу систему захисту прав дітей, забезпечуючи їм можливість зростати в родинному середовищі", - цитує Улютіна пресслужба за результатами зустрічі.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили підтримку з боку Естонії ключових напрямів трансформації соціальної сфери в Україні, зокрема впровадження нових стандартів якості соціальних послуг.

Також окремо акцентовано на важливості поступового переходу від інституційних форм догляду до сімейно-орієнтованих моделей, розвитку інклюзивної освіти та розширенні спектра соцпослуг для дітей з інвалідністю.

Крім того, сторони обговорили виклики у сфері пенсійного забезпечення, зокрема, Україна поділилася планами щодо впровадження трирівневої пенсійної системи.

"У підсумку сторони домовились створити спільну робочу групу для оновлення угоди про соціальне забезпечення між Україною та Естонією. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України високо цінує системну підтримку Естонії та розраховує на подальше поглиблення стратегічного партнерства в умовах післявоєнного відновлення й соціальної трансформації", - йдеться в повідомленні.