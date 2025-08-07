Інтерфакс-Україна
Події
09:48 07.08.2025

Україна і Естонія домовились оновити угоду про соцзабезпечення між країнами

2 хв читати
Україна і Естонія домовились оновити угоду про соцзабезпечення між країнами

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін обговорив з міністеркою соціальних справ Естонської Республіки Кармен Йоллер питання двостороннього співробітництва у сфері соціальної політики та окреслили подальші кроки для поглиблення партнерства.

"Ми високо цінуємо системну підтримку з боку Естонії, особливо в контексті відновлення Житомирської області, де вже реалізовано низку важливих соціальних проєктів. Зокрема, будівництво будинків для прийомних сімей. Завдяки таким ініціативам ми не лише відновлюємо інфраструктуру, а й посилюємо нашу систему захисту прав дітей, забезпечуючи їм можливість зростати в родинному середовищі", - цитує Улютіна пресслужба за результатами зустрічі.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили підтримку з боку Естонії ключових напрямів трансформації соціальної сфери в Україні, зокрема впровадження нових стандартів якості соціальних послуг.

Також окремо акцентовано на важливості поступового переходу від інституційних форм догляду до сімейно-орієнтованих моделей, розвитку інклюзивної освіти та розширенні спектра соцпослуг для дітей з інвалідністю.

Крім того, сторони обговорили виклики у сфері пенсійного забезпечення, зокрема, Україна поділилася планами щодо впровадження трирівневої пенсійної системи.

"У підсумку сторони домовились створити спільну робочу групу для оновлення угоди про соціальне забезпечення між Україною та Естонією. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України високо цінує системну підтримку Естонії та розраховує на подальше поглиблення стратегічного партнерства в умовах післявоєнного відновлення й соціальної трансформації", - йдеться в повідомленні.

Теги: #україна #естонія #соцпідтримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:16 06.08.2025
Україна та Румунія планують відкрити ПП "Біла Церква – Сігету Мармацієй" до кінця року

Україна та Румунія планують відкрити ПП "Біла Церква – Сігету Мармацієй" до кінця року

19:56 04.08.2025
Генсек НАТО вітає оголошення Нідерландів щодо посилення ППО України та очікує важливих оголошень від інших союзників найближчим часом

Генсек НАТО вітає оголошення Нідерландів щодо посилення ППО України та очікує важливих оголошень від інших союзників найближчим часом

12:14 02.08.2025
Україна і Франція обумовили наступні кроки для запуску спільних проєктів в ОПК

Україна і Франція обумовили наступні кроки для запуску спільних проєктів в ОПК

18:45 01.08.2025
Україна й Японія домовилися про запуск регулярного механізму оборонних консультацій - Єрмак

Україна й Японія домовилися про запуск регулярного механізму оборонних консультацій - Єрмак

18:25 01.08.2025
Президент Чехії закликав до посилення міжнародного тиску на Росію

Президент Чехії закликав до посилення міжнародного тиску на Росію

21:37 31.07.2025
США цього тижня говорили з Росією про припинення війни, але результату немає — Рубіо

США цього тижня говорили з Росією про припинення війни, але результату немає — Рубіо

14:59 31.07.2025
Премʼєр Естонії вітає ухвалення Радою закону про повернення незалежності НАБУ і САП

Премʼєр Естонії вітає ухвалення Радою закону про повернення незалежності НАБУ і САП

17:44 29.07.2025
Сибіга вдячний Польщі за налаштованість на тісну співпрацю заради спільного майбутнього в ЄС і НАТО

Сибіга вдячний Польщі за налаштованість на тісну співпрацю заради спільного майбутнього в ЄС і НАТО

14:17 25.07.2025
Bell Helicopter планує інвестувати та виробляти в Україні

Bell Helicopter планує інвестувати та виробляти в Україні

11:07 24.07.2025
Фідан: Туреччина продовжуватиме працювати над встановленням тривалого миру між Україною та РФ

Фідан: Туреччина продовжуватиме працювати над встановленням тривалого миру між Україною та РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

ДБР наголошує: можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня

Екскерівник СІЗО Таганрога особисто віддавав накази катувати українську журналістку Рощину - Нацполіція

ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області

ОСТАННЄ

РФ продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими – ЦПД

Обленерго планують заживити знеструмлених через негоду абонентів у дев'яти областях до кінця доби

Кабмін унормував термін "територія, прилегла до об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона"

Уряд вніс зміни у структуру Секретаріату Кабміну

Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

ДБР наголошує: можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня

Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ

Екскерівник СІЗО Таганрога особисто віддавав накази катувати українську журналістку Рощину - Нацполіція

До 30 тис. вступників-контрактників в 2025р. отримають державний грант на покриття частини вартості навчання

ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА