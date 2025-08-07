Інтерфакс-Україна
Події
09:27 07.08.2025

До 30 тис. вступників-контрактників в 2025р. отримають державний грант на покриття частини вартості навчання

2 хв читати
До 30 тис. вступників-контрактників в 2025р. отримають державний грант на покриття частини вартості навчання
Фото: Pixabay

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявляє, що за попередніми оцінками до 30 тис. вступників, які мають в 2025 році рекомендації на контрактні місця, отримають державний грант на покриття частини вартості навчання.

"Алгоритм адресного розміщення цього року вперше охопив одночасно вступ на бюджет і на контракт, і в приватні і в державні ЗВО. І ця система дійсно працює на вступника: 60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом, близько 85% серед бюджетників; ⁠86% — за одним із трьох перших пріоритетів, 94% серед бюджетників", - написав Винницький в мережі Facebook.

За його словами, за попередніми оцінками, до 30 тис. вступників, які отримали рекомендації на контрактні місця, цього року отримають державний грант, який покриватиме частину вартості навчання.

Водночас, він уточнив, що точна кількість грантоотримувачів буде відома після зарахування 1 вересня.

Як повідомлялося, у 2025 році рекомендації на зарахування на бюджет отримали 65,5 тис. вступників на бакалаврат, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування. Ще 110 883 абітурієнтів отримали рекомендації на контракт. Серед тих, хто отримав бюджетне місце: 61 178 осіб - денна форма навчання, а 4 315 - заочна форма. 60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом, а 86% - за одним із трьох перших пріоритетів.

Теги: #навчання #гранти

