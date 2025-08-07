ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Протиповітряна оборона збила або подавила 89 зі 112 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на середу. Зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни", - повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

Всьго ж у ніч на 7 серпня (із 22:30 6 серпня) противник атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомлялось, в ніч на середу ППО збила та подавила 36 з 45 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, які російські окупанти випустили по Україні. В ніч на вівторок повітряні сили знешкодили 29 з 46 ворожих дронів, в ніч на понеділок – 161 зі 162, в ніч на неділю, 3 серпня, – 61 з 83.