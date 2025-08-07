Інтерфакс-Україна
Події
00:00 07.08.2025

Сім житлових будинків у Сумах пошкоджені внаслідок атаки росіян - Григоров

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Сім житлових будинків пошкоджено внаслідок ворожої атаки по Сумах, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм.

"У Сумській громаді щонайменше 7 житлових будинків пошкоджені внаслідок вечірньої атаки ворога. У Ковпаківському районі Сум пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, автомобіль. Через перебиту газову трубу кілька десятків абонентів залишилися без газопостачання. Влучання зафіксовані на чотирьох локаціях в одному мікрорайоні. Ліквідація наслідків атаки триває. На щастя, обійшлося без постраждалих. На цю мить за медичною допомогою люди не зверталися", - написав Григоров у Телеграм.

За попередніми даними ДСНС, ворог обстрілював місто з реактивної системи залпового вогню. Тип зброї уточнюється.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/367

Теги: #сумська #наслідки #атака

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