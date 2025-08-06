Інтерфакс-Україна
Події
23:32 06.08.2025

Трамп має намір зустрітися з Путіним, а відразу після цього – з Путіним і Зеленським – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися особисто з президентом РФ Володимиром Путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього планує провести зустріч з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє The New York Times, посилаючись на інформацію від двох неназваних джерел, обізнаних з планом дій Трампа.

"За словами цих осіб, пан Трамп оприлюднив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами в середу. У зустрічах братимуть участь лише ці троє чоловіків (Трам, Зеленський, Путін – ІФ-У), а європейські колеги не будуть присутні", - пишне видання.

"Європейські лідери, які намагалися відігравати координуючу роль у зустрічах з метою припинення насильства між Росією та Україною, одночасно підтримуючи свого європейського сусіда, здається, погодилися з тим, що сказав пан Трамп", - цитує The New York Times одне із своїх джерел, обізнаних з перебігом розмови.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів телефонну у середу розмову з президентом США Дональдом Трампом, у ній також взяли участь європейські лідери, обговорили те, що було озвучено під час візиту представника Трампа Стівена Віткоффа до Москви. За словами Зеленського спільна позиція України з європейськими партнерами "абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення".

Джерело: https://www.nytimes.com/2025/08/06/us/politics/trump-meeting-putin-zelensky.html

Теги: #сша #путін #трамп #зустріч #зеленський

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