Інтерфакс-Україна
Події
20:04 06.08.2025

Мінюст надає підтримку НАБУ та САП для об’єктивного розслідування справи щодо закупівель 2021 року

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Міністерство юстиції України надає всебічну підтримку антикорупційним органам для об’єктивного розслідування справи щодо закупівель 2021 року, повідомляє пресслужба міністерства.

"У зв’язку з розслідуванням Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Служби безпеки України щодо можливого привласнення понад 10 мільйонів гривень державних коштів посадовими особами Міністерства юстиції під час закупівель, проведених у 2021 році, повідомляємо, що Міністерство активно співпрацює з правоохоронними органами для об’єктивного, всебічного та прозорого розслідування", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що згідно з матеріалами справи розслідування стосується колишнього державного секретаря Міністерства юстиції, а також працівників підрозділу забезпечення.

"Ми повністю відкриті до взаємодії з правоохоронними органами та всебічно сприяємо встановленню всіх обставин справи. Одночасно вживаються додаткові заходи для посилення внутрішнього контролю для профілактики подібних правопорушень. Міністерство юстиції й надалі дотримуватиметься принципів відкритості, доброчесності та прозорості у своїй діяльності та повною мірою сприятиме всім діям, необхідним для відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності", - наголосили в Мінюсті.

 

Теги: #розслідування #мінюст #набу

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