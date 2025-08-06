Мінюст надає підтримку НАБУ та САП для об’єктивного розслідування справи щодо закупівель 2021 року

Міністерство юстиції України надає всебічну підтримку антикорупційним органам для об’єктивного розслідування справи щодо закупівель 2021 року, повідомляє пресслужба міністерства.

"У зв’язку з розслідуванням Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Служби безпеки України щодо можливого привласнення понад 10 мільйонів гривень державних коштів посадовими особами Міністерства юстиції під час закупівель, проведених у 2021 році, повідомляємо, що Міністерство активно співпрацює з правоохоронними органами для об’єктивного, всебічного та прозорого розслідування", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що згідно з матеріалами справи розслідування стосується колишнього державного секретаря Міністерства юстиції, а також працівників підрозділу забезпечення.

"Ми повністю відкриті до взаємодії з правоохоронними органами та всебічно сприяємо встановленню всіх обставин справи. Одночасно вживаються додаткові заходи для посилення внутрішнього контролю для профілактики подібних правопорушень. Міністерство юстиції й надалі дотримуватиметься принципів відкритості, доброчесності та прозорості у своїй діяльності та повною мірою сприятиме всім діям, необхідним для відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності", - наголосили в Мінюсті.