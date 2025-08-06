На розкраданні бюджетних коштів викрито ексдержсекретаря Мін’юсту та діючих топчиновників - СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з НАБУ за сприяння новопризначеного Міністра юстиції України Германа Галущенка викрили ще одну схему привласнення державних коштів.

Як повідомляється в телеграм-каналі в середу, фігуранти вкрали понад 10 млн грн на закупівлях для цифрової модернізації.

"За матеріалами справи, до оборудки причетний колишній державний секретар Міністерства юстиції України, а також діючі керівник та заступник відомчих управлінь. Як встановило розслідування, посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб Мін’юсту. Цей апаратно-програмний комплекс мав забезпечити модернізацію електронних систем відомства", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), службові особи внесли зміни до кошторису на 2021 рік, а керівники приватного товариства організували підготовку технічного завдання на модернізацію комплексу із зазначенням специфічних вимог до характеристик обладнання, що забезпечувало перемогу в тендерах саме цього товариства.

"Крім того, з’ясувалося, що вартість послуг, вказана в комерційних пропозиціях товариства, була значно завищена", - зазначається в повідомленні.

Для забезпечення видимості законності проведення торгів особи залучили ще одну приватну фірму, проте її тендерна пропозиція була визнана менш комерційно привабливою.

Серед підозрюваних: колишній державний секретар Мін’юсту; начальник та заступник начальника управлінь Мін'юсту; бенефіціарний власник та два керівники приватних товариств.

На сьогодні дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Начальнику управління Міністерства юстиції України додатково інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідство триває. Викриття злочину здійснювалось детективами НАБУ спільно з СБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.