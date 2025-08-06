Кабмін призначив Карташова заступником міністра економіки, Кірієнко - заступником міністра соцполітики

Кабінет міністрів призначив Павла Карташова заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України, Тетяну Кірієнко - заступником міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Карташов був радником з економічних питань посольства України в США, а Кірієнко - заступником голови Державної податкової служби України.

В той же час уряд звільнив Оксану Осьмачко з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства і Артема Романюкова - з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.