Інтерфакс-Україна
Події
12:58 06.08.2025

Через війну загинули 214 митців і 108 медійників - Мінкультури

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Через війну загинули 214 митців і 108 медійників - Мінкультури

Через повномасштабну війну в Україні загинули 214 діячів культури і 108 працівників медіа, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"З початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року війна забрала життя 214 митців та 108 українських та іноземних медійників", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві підкреслили, що систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини.

Теги: #війна #мінкультури

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