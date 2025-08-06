У Мінкультури розповіли, якими інструментами будуть стимулювати створення професійної спільноти театральних критиків

Перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко розповіла, якими інструментами відомство має намір стимулювати створення професійної спільноти театральних критиків.

"Це не юридична особа, а явище. Створювати її за допомогою держави звісно неможливо. Малося на увазі створення умов, щоб критика виникала", - сказала Григоренко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання щодо ініціативи створення професійної спільноти театральних критиків.

Зокрема, за її словами, для цього потрібно: живий театральний процес; якісна освіта; і запит медіа на відповідний контент.

"Ці три складові ми і будемо намагатися запустити і підтримувати. Без цього критика сама собою не виникне, навіть якщо ми будемо вливати туди мільйони", - підкреслила заступниця міністра.

Григоренко відзначила, що на сьогодні спеціальність "театрознавець" виділена окремо і на неї виділяється державне замовлення.

"Тобто не самі заклади освіти визначають кого вони набирають: акторів, режисерів, менеджерів, продюсерів чи театрознавців, а ми виділяємо державні місця, бо розуміємо, що театрознавець - це науковець, який досліджує і пише критичні тексти", - розповіла вона.

Також Мінкультури має намір за допомогою міжнародних партнерів адвокатувати щоби в медіа були розділи про культуру.

"Ми розуміємо, що це не клікбейтна історія, це не самоокупна історія, відповідно, потрібно шукати кошти, щоб у медіа існували ці розділи, підсекції, і більше того, щоб вони були незалежними", - додала заступниця міністра.

Як повідомлялося, на початку серпня в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна обговорила з колективом Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки створення професійної спільноти театральних критиків.