Інтерфакс-Україна
Події
11:34 06.08.2025

Керівниці "Сегежа Україна" висунута підозра через передачу синові майна держпідприємства – Офіс генпрокурора

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Керівниці "Сегежа Україна" висунута підозра через передачу синові майна держпідприємства – Офіс генпрокурора
Фото: https://gp.gov.ua/ua/posts

Офіс генерального прокурора України повідомляє про висування підозри генеральному директору АТ "Сегежа Україна" з часткою державної власності у зловживанні владою або службовим становищем, що завдало державі понад 46 млн грн збитків.

"25% акцій товариства "Сегежа Україна" належать АТ "Оріана" (державний пакет акцій – 99,99%), решта 75% — компанії з російським капіталом, щодо якої діють санкції РНБО та додаткові обмеження НБУ. Накладені обмеження забороняють користуватися майном, проводити фінансові операції та виводити капітал за межі України. Натомість, підозрювана вирішила привласнити державне майно. Вона як генеральний директор АТ "Сегежа Україна", діючи в інтересах приватної фірми свого сина, без згоди акціонерів і з порушенням закону, передала йому в користування весь майновий комплекс підприємства — будівлі, обладнання та інші активи загальною вартістю понад 184 млн грн", - повідомляється на сайті відомства.

Приватна компанія почала використовувати ці виробничі потужності у власній господарській діяльності та отримувати прибуток, через що державі, як власнику 25% акцій товариства, завдано збитків на 46 млн грн.

Дії підозрюваної кваліфіковані за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Прокурори підготували клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними з відкритих джерел, компанія "Сегежа Україна" існує з 2000 року та базується в місті Калуш Івано-Франківської області, її основним видом діяльності є виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари. Генеральним директором товариства з 2013 року є Ольга Грищук.

Теги: #офіс_генпрокурора #підозра #сегежа_україна

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