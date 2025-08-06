Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення начальника Енергетичної митниці Держмитслужби України Анатолія Комара, повідомив директор ДБР Олексій Сухачов в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"ДБР миттєво відреагувало на журналістське розслідування щодо статків керівника Енергетичної митниці. Інформація про відкриття кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення) була внесена до ЄРДР ще у суботу, відразу після виходу журналістського розслідування", - сказав директор ДБР.

Він зазначив, що ДБР вже направило до НАЗК лист для проведення повного моніторингу способу життя керівника-фігуранта та виконує низку інших невідкладних слідчих заходів.

За словами Сухачова, попередньо встановлено, що у період з 2020 року по теперішній час начальник Енергетичної митниці Держмитслужби України ймовірно набув активів, вартість яких більше ніж на три тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує його законні доходи.

Зокрема, як наголосив директор ДБР, очільник Енергетичної митниці та члени його сім’ї у цей період придбали низку об’єктів рухомого та нерухомого майна, вартість якого у рази перевищує розмір отриманих ними законних доходів.

"Також перевіряється факт використання начальником Енергетичної митниці у повсякденному житті в особистих цілях автомобіля еліт класу, який зареєстрований на праві власності за юридичною особою за можливо заниженою вартістю та можливих незадекларованих видатків останнього на оплату навчання доньки", - додав Сухачов.

Раніше журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода) опублікували матеріал розслідування, в кому йдеться про розкішний спосіб життя родини високопоставленого митника: після повномасштабного вторгнення РФ збудувала маєток вартістю понад 70 млн євро та володіє іншим елітним майном.

Державна митна служба України відсторонила очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара від виконання посадових обов’язків на період проведення перевірки фактів, викладених у журналістському розслідуванні "Схем".