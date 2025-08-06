ППО знешкодила 36 з 45 ворожих дронів

Фото: НГУ

Протиповітряна оборона збила та подавила 36 з 45 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на середу.

"Зафіксовано влучання 9 БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації", - , повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

В ніч на вівторок повітряні сили знешкодили 29 з 46 ворожих дронів, в ніч на понеділок – 161 зі 162, в ніч на неділю, 3 серпня – 61 з 83.