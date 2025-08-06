Інтерфакс-Україна
Події
09:40 06.08.2025

ППО знешкодила 36 з 45 ворожих дронів

1 хв читати
ППО знешкодила 36 з 45 ворожих дронів
Фото: НГУ

Протиповітряна оборона збила та подавила 36 з 45 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на середу.

"Зафіксовано влучання 9 БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації", - , повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

В ніч на вівторок повітряні сили знешкодили 29 з 46 ворожих дронів, в ніч на понеділок – 161 зі 162, в ніч на неділю, 3 серпня – 61 з 83.

Теги: #війна #ппо #знешкодження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:24 06.08.2025
Верещук: Ми не зовсім приймаємо, що ця війна надовго

Верещук: Ми не зовсім приймаємо, що ця війна надовго

17:18 05.08.2025
Окупанти намагаються закріпитися в Родинському, щоб захопити Покровськ та Мирноград - DeepState

Окупанти намагаються закріпитися в Родинському, щоб захопити Покровськ та Мирноград - DeepState

16:54 05.08.2025
Заклик до РФ повернути українських дітей підписали 38 країн разом з Радою Європи та ЄС

Заклик до РФ повернути українських дітей підписали 38 країн разом з Радою Європи та ЄС

16:27 05.08.2025
Нацполіція попереджає про нові вибухові загрози: на ворожому дроні на Сумщині були міни ПТМ-3

Нацполіція попереджає про нові вибухові загрози: на ворожому дроні на Сумщині були міни ПТМ-3

16:01 05.08.2025
Норвегія, Швеція та Данія профінансують військовий пакет для України на 430 млн євро

Норвегія, Швеція та Данія профінансують військовий пакет для України на 430 млн євро

15:55 05.08.2025
Міжнародна коаліція закликала РФ без зволікань та жодних умов повернути викрадених українських дітей

Міжнародна коаліція закликала РФ без зволікань та жодних умов повернути викрадених українських дітей

15:17 05.08.2025
Данія виділить 580 млн данських крон на підтримку ініціативи НАТО щодо забезпечення України американською зброєю

Данія виділить 580 млн данських крон на підтримку ініціативи НАТО щодо забезпечення України американською зброєю

14:33 05.08.2025
Втрати окупантів в Україні падають з березня, але вже сягнули 1,05 млн загиблих і поранених – британська розвідка

Втрати окупантів в Україні падають з березня, але вже сягнули 1,05 млн загиблих і поранених – британська розвідка

13:48 05.08.2025
Пакистан заперечує участь своїх громадян у війні в Україні - МЗС

Пакистан заперечує участь своїх громадян у війні в Україні - МЗС

13:37 05.08.2025
Бійці ГУР зупиняють наступ ворога на Сумщині: розбито понад вісім рот окупантів

Бійці ГУР зупиняють наступ ворога на Сумщині: розбито понад вісім рот окупантів

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

Шмигаль підтвердив погодження США продажу безпекової допомоги Україні на $200 млн

Голова Держкіно Осіпов розраховує на збільшення фінансування сфери кіно до 2 млрд грн в держбюджеті-2026

Дві жертви та 12 постраждалих через ворожу атаку Запорізької області

Ворожий дрон вдарив по АЗС у Харкові, за попередніми даними є постраждалі

ОСТАННЄ

Після бомбардування бази відпочинку під Запоріжжям ушпиталені 9 людей, серед них є діти – обладміністрації

Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

Вторинні мита зроблять енергоресурси РФ задорогими для тих, хто вважає їх надто дешевими – Єрмак

У Болграді демонтували пам’ятник Пушкіну - Мінкультури

Система обліку реалізованих кінотеатрами квитків "Єдиний електронний квиток" запрацює у жовтні-2025 - голова Держкіно Осіпов

Гетманцев очікує призначення директора БЕБ в середу

Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

Окупанти скинули фугасні авіабомби на базу відпочинку під Запоріжжям

Рада найближчим часом ухвалить зміни до закону про держпідтримку кінематографії, прогнозує голова Держкіно Осіпов

Міносвіти затвердило нове положення про проведення конкурсів наукових досліджень і розробок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА